اليوم.. «صحة النواب» تناقش موازنة الوزارة للعام المالي 2024-2025

تعقد لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، 5 اجتماعات لها اليوم برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لمناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025.

وتناقش خلال اجتماعها الأول مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص: ديوان عام وزارة الصحة والسكان، والأمانة العامة للصحة النفسية، والمؤسسة العلاجية، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، ومراكز تطوير خدمات بنوك الدم، وصندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وتناقش خلال اجتماعها الثاني: مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص: المجلس الصحي المصري، وهيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، وهيئة الإسعاف المصرية.

وتناقش خلال اجتماعها الثالث مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص: الهيئة العامة للتأمين الصحي، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والهيئة العامة للرعاية الصحية.

كما تناقش خلال اجتماعها الرابع: مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص مديريات الشئون الصحية محافظات (الوادي الجديد - قنا - سوهاج- أسيوط - المنيا - بنى سويف - الفيوم - مطروح - شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – الشرقية).

فيما تناقش خلال اجتماعها الخامس: مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص باقي مديريات الشئون الصحية محافظات (البحيرة - الإسكندرية - القاهرة – الجيزة – القليوبية – الغربية – المنوفية – كفر الشيخ – الدقهلية - دمياط - بورسعيد – الإسماعيلية – السويس - أسوان – الأقصر).

