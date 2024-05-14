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الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه في حادث بالشرقية

ارشيفية
ارشيفية
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قررت نيابة منيا القمح اليوم التصريح بدفن جثة طفل رضيع لقي مصرعه إثر سقوطه من موتوسيكل بناحية عزبة مرعي بقرية زهر شرب على طريق السعديين بمركز منيا القمح، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة منيا القمح يفيد بورود إشارة من مستشفى السعديين المركزي  بوصول "زين أحمد" عامين مقيم بناحية عزبة مرعي بمركز منيا القمح جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المتوفى إثر سقوطه من موتوسيكل بناحية عزبة مرعي بقرية زهر شرب على طريق السعديين بمركز منيا القمح، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.

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