إطلاق مبادرة "اعرف معاملاتك وانت في مكانك" لخدمة المواطنين بسفاجا

أعلن اللواء محمد صلاح رئيس مدينة سفاجا، صباح اليوم الثلاثاء، عن تدشين مبادرة "اعرف معاملاتك وانت في مكانك" على الصفحة الرسمية للمدينة، وذلك في إطار حرص محافظ البحر الأحمر على أهمية العمل من أجل المواطن داخل المحافظة وتوفير كل سبل الراحة.

وأوضح رئيس المدينة، أن مبادرة "اعرف معاملاتك وانت في مكانك"، من خلال إرسال رسالة برقم وصورة المعاملة على رسائل الصفحة الرسمية للمدينة على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100067518643878&mibextid=ZbWKwL

وتابع صلاح: أن هذه المبادرة تأتي في إطار الحرص على تخفيف معاناة انتقال المواطنين من وإلى المدينة، وتوفيرا للجهد والمال ووقت الانتظار داخل المركز للسؤال ومعرفة نتيجة المعاملة والخدمة المطلوبة، بالإضافة إلى تخفيف الازدحام داخل المركز التكنولوجي وتخفيف ضغط العمل على موظفي المركز، والذي بدوره يعطي الموظف الوقت الكافي لمراجعة جميع الأوراق المقدمة وتقديم الخدمة بطريقة أفضل وأسرع وأكثر دقة.

وأضاف رئيس المدينة: أن المركز التكنولوجي يقدم عددا كبيرا من خدمات المواطنين، مما أسهم في تحقيق عدد من الأهداف المهمة، ويأتي على رأسها توفير حياة كريمة للمواطن من خلال تحسين مستوى الخدمات التي يحصل عليها من المدينة، ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات لكل المواطنين والعمل على الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها.

وبين صلاح أن المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين يعد إحدى وسائل الحوكمة الإلكترونية؛ لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية من خلال شباك واحد يتحقق معه الهدف وهو حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها في إطار من الشفافية والنزاهة.