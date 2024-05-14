اليوم.. «اقتصادية النواب» تناقش موازنة الهيئة العامة لقناة السويس للعام المالي 2024-2025

تعقد لجنة الاقتصادية بمجلس النواب، 3 اجتماعات لها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور محمد سليمان، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025.

وتناقش خلال اجتماعها الأول: مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025 الخاصة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

فيما تناقش خلال اجتماعها الثاني: مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025 الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

بينما تناقش خلال اجتماعها الثالث: مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025 الخاصة بوزارة قطاع الأعمال العام والجهات التابعة لها: ديوان عام الوزارة، ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.