تعقد لجنة الاقتصادية بمجلس النواب، 3 اجتماعات لها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور محمد سليمان، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025.
وتناقش خلال اجتماعها الأول: مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025 الخاصة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
فيما تناقش خلال اجتماعها الثاني: مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025 الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
بينما تناقش خلال اجتماعها الثالث: مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025 الخاصة بوزارة قطاع الأعمال العام والجهات التابعة لها: ديوان عام الوزارة، ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.
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اليوم.. «اقتصادية النواب» تناقش موازنة الهيئة العامة لقناة السويس للعام المالي 2024-2025
تعقد لجنة الاقتصادية بمجلس النواب، 3 اجتماعات لها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور محمد سليمان، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025.