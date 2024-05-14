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الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

اليوم.. «اقتصادية النواب» تناقش موازنة الهيئة العامة لقناة السويس للعام المالي 2024-2025

اقتصادية النواب
اقتصادية النواب
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تعقد لجنة الاقتصادية بمجلس النواب، 3 اجتماعات لها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور محمد سليمان، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025.
وتناقش خلال اجتماعها الأول: مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025 الخاصة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
فيما تناقش خلال اجتماعها الثاني: مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025 الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
بينما تناقش خلال اجتماعها الثالث: مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025 الخاصة بوزارة قطاع الأعمال العام والجهات التابعة لها: ديوان عام الوزارة، ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.

لجنة الاقتصادية بمجلس النواب مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 2025 الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس