1695 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات العملية والشفوية بـ"تمريض القناة"

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تسعى جاهدة؛ لتوفير بيئة امتحانية ملائمة حيث تم تجهيز القاعات بكل ما يلزم من مستلزمات، مع توفير الإمكانيات التقنية اللازمة لتنفيذ الامتحانات.

جاء ذلك بالتزامن مع بداية الامتحانات العملية والشفوية بكليات الجامعة.

وفي سياق متصل - يؤدى 1695 طالبا وطالبة بكلية التمريض الامتحانات الشفوية والعملية.

بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وبإشراف الدكتورة وفاء عبد العظيم الحسني عميد كلية التمريض، والدكتورة فريدة كامل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

هذا وأشارت الدكتورة وفاء عبد العظيم إلى أن الامتحانات العملية للفرقة الثانية بدأت بمادتي تمريض بالغين، وتمريض الحالات الحرجة والطوارئ، أما الفرقة الثالثة فأدى طلابها امتحانات مادة تمريض النساء والتوليد، بينما أدى طلاب الفرقة الرابعة الامتحان بمادة تمريض صحة المجتمع، كما أدى طلاب الفرقة الرابعة أيضا الامتحانات الشفوية بمادة صحة المجتمع وتمريض صحة الأسرة.

كما أوضحت الدكتورة فريدة كامل أن الفرقة الرابعة أدى بها الامتحانات 466 طالبا وطالبة، فيما بلغ عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات بالفرقة الثالثة 540 طالبا وطالبة، وبالفرقة الثانية 689 طالبا وطالبة.