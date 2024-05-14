النيابة تستمع لأقوال فتاة ضحية سائق أوبر مدينة نصر

استمعت نيابة مدينة نصر، إلى أقوال فتاة ضحية سائق أوبر مدينة نصر، والذي حاول خطفها واغتصابها.

وقالت الفتاة إنها أثناء خروجها من مسكنها وطلب سيارة أوبر عن طريق تطبيق الخاص بالشركة من منطقة التجمع إلى منطقة الشيخ زايد لحضور حفل زفاف، فوجئت بتصرفات السائق حيث توقف أمام استاد الدفاع الجوي بمدينة نصر، وأخبرها بأنها سيشتري زجاجة مياه من أحد الأكشاك في هذه المنطقة، لتفاجأ بالسائق يفتح الباب الخلفي للسيارة ويحمل بيده سلاحًا أبيض.

وأضاقت أنها حاولت منع السائق من التقرب لها أو التعدي عليها ودفعته بكل قوة من رجلها وإصابها في يدها بجرح قطعي في إصبعها، وهددها المتهم قائلا: “شايفه دي هموتك بيها”، فردت عليه: “مش هتقدر تعملي حاجة ومش هتلمسني وفضلت أصرخ واستغيث لمساعدتي”.

تعود الواقعة عندما رصدت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعى مفاده تعرض فتاة لمحاولة خطف أثناء توجهها من القاهرة الجديدة إلى الشيخ زايد وقيام السائق بمحاولة خطفها واغتصابها.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائق عمره 24 سنة، حاصل على دبلوم زراعة وأن الفتاة استقلت معه السيارة من أمام الجامعة الأمريكية بالتجمع لتوصيلها إلى منطقة الشيخ زايد ولكن فى أحد الشوارع الفارغة بنطاق دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان قام المتهم بمحاولة إنزال الفتاة.