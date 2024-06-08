نائب محافظ البحيرة تتفقد مدارس امتحانات الثانوية العامة 2024.. صور

أجرت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، جولة مرورية على عدد من المدارس بمركز ومدينة كفر الدوار، في إطار استعدادات المحافظة لإجراء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2023- 2024، والتي ستنطلق في 10/6/2024 للمواد غير المضافة للمجموع.

وتفقدت نائب محافظ البحيرة، مدرستى أحمد بهجت مناع ومحمد خميس الرسمية للغات (المتميزة) بدمنهور وذلك بحضور محمد كجك - رئيس مركز ومدينة دمنهور وحمدى سلام - مدير ادارة دمنهور التعليمية ، وذلك للتأكد من مدى جاهزية اللجان المقرر عقد امتحانات الثانوية العامة بها.

وخلال جولتها أكدت الدكتورة نهال بلبع، على الإنتهاء من كافة التجهيزات والاستعدادات اللازمة لتهيئة الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب لأداء امتحانات الثانوية العامة، مع الالتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، وتقليل الكثافات داخل اللجان لضمان سير الإمتحانات بسهولة ويسر وتذليل ما يعترضها من معوقات.

وأكدت نائب محافظ البحيرة، على الإنتهاء من تجهيز الاستراحات التى خصصتها المديرية لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والمعاونين المنتدبين للعمل.

ووجهت نائب محافظ البحيرة، مشرفي الإستراحات بتذليل كافة العقبات أمام المراقبين والعمل على توفير الإقامة المريحة اللائقة بمكانة المعلم وضيوف المحافظة، مشيرة إلى أهمية التنسيق مع كافة الجهات المعنية والوحدات المحلية لتأمين اللجان وتكثيف أعمال النظافة وإزالة الإشغالات والباعة الجائلين من محيط المدارس وتوفير وسائل التهوية اللازمة والإضاءة الجيدة.

كما وجهت بتفعيل غرف العمليات المركزية بالوحـدات المحلية والمـديريات والشركات والجهات المعنية لمتابعة سير الإمتحانات، والتأكد من جاهزية كافة مقار لجان الامتحانات بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

امتحانات الثانوية العامة في البحيرة

ومن الجدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بالشعبة العامة 37236 طالبا وطالبة بواقع (28152 علمي علوم -2311 علمي رياضة - 6773 طالبا أدبي) سيقومون بأداء الامتحان أمام 107 لجنة بعدد 17 ادارة تعليمية.

أرقام الإبلاغ عن حالات الغش امتحانات الثانوية العامة 2024

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطوطا ساخنة بغرفة العمليات المركزية بالوزارة لتلقى كافة الشكاوى والاستفسارات أو الإبلاغ عن أي حالات غش داخل اللجان، من خلال أرقام غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة: (٢٠٥٤٥٠٨٣- ٢٠٥٤٥٠٨٢- ٢٠٥٤٥٠٩٥).

وعقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، اجتماعًا مع عدد من المسئولين بغرفة عمليات امتحانات شهادة إتمام الدراسة لامتحانات الثانوية العامة؛ وذلك لاستعراض الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، والتى من المقرر أن تبدأ بعد غد الاثنين الموافق 10 يونيو الجارى.

وأكد الدكتور رضا حجازى أن امتحانات الثانوية العامة تمثل أحد قضايا الأمن القومي، لذا تحرص الوزارة على متابعة كافة الضوابط والإجراءات لانتظام سير الامتحانات لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.