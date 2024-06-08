اللحوم في متناول الجميع.. استعدادات موسعة لعيد الأضحى.. منافذ الزراعة والتموين توفرها بتخفيضات تصل لـ30%.. خبراء: الدولة تستخدم أدواتها الاقتصادية والرقابية ويجب شن حملات على الأسواق

تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، تراجعت أسعار اللحوم الحمراء البلدي اليوم السبت، بقيمة 25 جنيهًا، إذ سجل نحو 325 جنيهًا للكيلو مقارنة بما كانت عليه الأسعار أمس 350 جنيهًا للكيلو، وفقًا لما أعلنته شعبة القصابين.

جاءت أسعار اللحوم اليوم السبت، كالتالي: « سعر كيلو اللحم الضأن يتراوح بين 250 لـ420 جنيهًا- سعر كيلو اللحوم الحمراء «بتلو»: من 350 لـ400 جنيه- كيلو اللحم الكندوز «كبير»: من 280 لـ310 جنيهات- كيلو اللحم الكندوز الصغير: من 330 لـ410 جنيهات- متوسط سعر كيلو بتلو بعظم: 300 جنيه- لحم ضأن بعظم: من 320 لـ420 جنيهًا- سعر اللحم المفروم البلدي بين 240 و290 جنيهًا للكيلو- سعر السجق البلدي بـ320 جنيهًا للكيلو- سعر السجق المستورد بـ150 جنيهًا للكيلو».

تخفيض 30%.. اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

أعلنت وزارة الزراعة، من فترة عن حالة الطوارئ، استعدادا لعيد الأضحى، مع تخفيضات تصل إلى 30% في سعر اللحوم الحمراء.

أكد الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه جرى الاستعداد لتوفير أكبر كميات من اللحوم الحمراء، تكفي طلبات السوق في موسم عيد الأضحى، لافتا إلى اهتمام الدولة بتعظيم الإنتاج المحلي، ودعم القطاع الخاص لتوفير كميات كافية من اللحوم.

وتابع «القرش»، أن الدولة تعمل على إتاحة الفرصة للراغبين في استيراد اللحوم ورؤوس الماشية من الخارج، ليصل عدد المستورد منها إلى 154 ألف رأس، تلبيةً لاحتياجات المواطنين، خاصة خلال فترات ذروة الطلب على هذه السلعة الاستراتيجية، منوهًا إلى ضخ كميات إضافية، وتوفير مزيد من المعروض لمنتجات اللحوم، تلبية لاحتياجات المواطنين، وتفادي لأية زيادات غير مبررة للأسعار خلال الفترة المقبلة، وإتاحتها عبر منافذ الوزارة.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

وصل كيلو اللحم الحي إلى 150 جنيها قائم، أما اللحوم الحمراء الجاهزة لعملية الطهي فتبدأ من 250 جنيها، وجميعها متواجدة بمنافذ البيع التابعة للوزارة والجهات الرسمية المعلن عنها لبيع اللحوم الحية.

تتباين أسعار اللحوم الحمراء على حسب النوع والسلالة، فيصل سعر لحوم الجاموس إلى 150 جنيها للكيلو، أما «الأبقار» فتُباع بـ170 جنيها، وبالنسبة للحوم الأغنام المميزة فتتراوح بين 200 و250 جنيها.

وأوضح «القرش»، أن التنوع والزيادة في المعروض يتيح لكل فئات وشرائح المجتمع الاستهلاكية، شراء ما يتناسب مع الدخل، لافتا إلى أنه جرى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية، لرفع درجات الجاهزية القصوى، وجرى تحديد رسوم الذبح في المجازر.

منافذ وزارة الزراعة

أتاحت وزارة الزراعة، من خلال مقرها الرئيسي وفروعها في المحافظات حجز الأضاحي سواء أبقار أو جاموس أو خراف، فإن حجزها يوميا من 9 صباحا حتى الـ 2 ظهرا، من داخل مقر قطاع الإنتاج بالدور السادس بهيئة الإصلاح الزراعي بشارع نادي الصيد بالدقي، ومقارانتها في المحافظات المختلفة.

حددت الوزارة عدة منافذ لحجز الأضاحي من منافذ بيع وزارة الزراعة في القاهرة والجيزة، والبالغ عددها 16 منفذ وجاءت كالآتي: «منفذ الدقي: شارع 1 نادي الصيد- منفذ شباب الخريجين بالدقي: شارع 1 نادي الصيد- منفذ الهرم: العنوان شارع الهرم، محطة المطبعة- وحدة تقطيع مزرعة غطاطي، من كفر غطاطي- شبرا: منفذ جهاز التعبئة والإحصاء- منفذ ميدان لاظوغلي، منفذ وزارة العدل بالقاهرة- منفذ سوق العبور- الحي المتميز بمنطقة 6 أكتوبر «سوق الجملة بأكتوبر»- منفذ المعادي «كورنيش النيل أمام مستشفى السلام»- منفذ القاهرة «مايو 15»- القناطر منفذ محافظة القليوبية- منفذ ابني بيتك المنطقة الثانية- منفذ ابني بيتك المنطقة الرابع عشرة- منفذ سوق ابني بيتك، بأكتوبر- سوق الغلال منطقة أثر النبي بالجيزة- أوسيم شارع أبوقرن مركز أوسيم».

توفير اللحوم في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية

من جانبها، تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال توفير اللحوم في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية، بالإضافة إلى شن حملات رقابية لضبط الأسواق، حيث وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، مديريات التموين بتوفير جميع السلع الاستراتيجية والتأكد من ثبات الأسعار المحددة.

كما دعا وزير التموين إلى شن حملات تفتيشية ورقابية مكثفة بالتنسيق بين الرقابة التجارية والتموينية بالمديريات لإحكام السيطرة على المخالفين وضبط الأسعار والأسواق.

التعاقد على 20 ألف رأس ماشية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن التعاقد على 20 ألف رأس ماشية من مصادر متعددة لضخها في 1500 منفذ، تتضمن مجمعات استهلاكية، سيارات متنقلة، وشوادر في جميع أنحاء الجمهورية، ضمن استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأوضح الدكتور علي المصيلحي، أن الكميات المتعاقد عليها تشمل 5 آلاف رأس في محجر توشكى و5 آلاف أخرى في سفاجا، بالإضافة إلى 10 آلاف رأس من المتوقع وصولها خلال الأيام المقبلة، فضلًا عن ضخ الوزارة نحو 40 طنًّا من اللحوم الطازجة يوميًا في منافذ المجمعات، تزيد إلى ما بين 120 و150 طنًا مع اقتراب العيد.

أدوات اقتصادية ورقابية للدولة

ومن ناحيته، يؤكد الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة تبذل جهود كبيرة في توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة لمواجهة جشع التجار على مستوى الجمهورية، موضحًا أنه خلال الفترة الماضية شهدنا ارتفاع غير مبرر للأسعار، فكل تاجر كان يبيع السلعة بالسعر الذي يضعه، إلا أن الدولة أصبحت تستخدم أدواتها الرقابية من خلال الحملات التفتيشية، وكذلك أدواتها الاقتصادية من خلال امتلاكها للشركات المنتجة للسلع المختلفة، ويتم طرحها للسلع من خلال منافذها المختلفة، وتعمل على مواجهة هذه الأزمات وارتفاع الأسعار غير المبرر باستخدام أدواتها الاقتصادية.

ويتابع «عامر»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن الدولة تطرح السلع بأسعار مخفضة من خلال المنافذ الرسمية للوزارات، مقارنةً بالأسواق، وهو ما يسمي بالاقتصاد الحر قبل قدوم عيد الأضحى المبارك، وهو ما يحقق التوازن داخل السوق المصري، موضحًا أن الجهات الرقابية المعنية تقوم بحملاتها التفتيشية لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة والقضاء على الجشع.

أهمية الدور الرقابي

كما يوضح الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة تعمل على فرض الرقابة القوية هي المقياس الأكبر لضبط الأسعار ومواجهة جشع التجار، ودعم المواطنين لتوفير احتياجاتهم من السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مناسبة، ومواجهة الغلاء، مؤكدًا أن الدولة استطاعت خلق نوع من أنواع المنافسة العادلة.

ويؤكد «الإدريسي»، لـ«البوابة نيوز»، أن الدولة تقوم بدورها الرقابي في ضبط السوق، لافتًا إلى أهمية تعاون المواطن مع الدولة في مواجهة الأزمة من خلال وجود وعي استهلاكي وتغييره لثقافة الشراء، بأن تتم عملية الشراء للمتطلبات الحقيقية دون مبالغة.