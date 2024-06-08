باكستان تدين حادث الاعتداء على رئيسة وزراء الدنمارك

أدان رئيس الوزراء الباكستاني "شهباز شريف" اليوم السبت بشدة حادث الاعتداء الذي تعرضت له نظيرته الدنماركية "مته فريدريكسن".

وقال شريف - في منشور عبر منصة "إكس" نقله راديو "باكستان" - إنه لا يوجد مكان للعنف في السياسة.

وكانت الشرطة الدنماركية قد ألقت القبض على شخص بعدما اعتدى بالضرب على رئيسة الوزراء الدنماركية في وسط العاصمة "كوبنهاجن" أمس الجمعة، إلا أن الشرطة لم تعلن بعد الدافع وراء الهجوم.. ومن المقرر أن يمثل المتهم /39 عاما/ أمام المحكمة في وقت لاحق اليوم.