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السبت 08 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بايدن: لن نسمح بانتصار بوتين على أوكرانيا

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن توطيد العلاقات مع أوروبا لا يمكن أن يتم إلا بمساعدة فرنسا، مؤكدًا مواصلة العمل مع الحلفاء من أجل التصدي للتهديدات وخاصة النووية.

وأضاف "بايدن"، خلال مؤتمر صحفي  مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالعاصمة الفرنسية باريس، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية" منذ قليل: "نشكر الحلفاء لدعم أوكرانيا ولن نسمح بانتصار بوتين".

وأكد الرئيس الأمريكي: "رصدنا 225 مليون دولار دعمًا لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، وفيما يخص غزة سنواصل العمل من أجل إطلاق سراح جميع المحتجزين ووقف إطلاق النار بالقطاع".

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