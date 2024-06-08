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السبت 08 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الرئيس الفرنسي: نعمل مع الولايات المتحدة لإحلال الاستقرار بمختلف أنحاء العالم

الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه يجب وقف العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، مؤكدًا أن ما يحدث في القطاع انتهاك كبير بحق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، بالعاصمة الفرنسية باريس، والذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" منذ قليل.

وأضاف ماكرون: "إننا نعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية سعيًا لإحلال الاستقرار بمختلف أنحاء العالم"، مضيفًا: "نريد التوصل إلى تحريرٍ فوري للمحتجزين في غزة ونؤيد المقترح الشامل الذي قدمته الولايات المتحدة".

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