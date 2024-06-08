الرئيس الفرنسي: نعمل مع الولايات المتحدة لإحلال الاستقرار بمختلف أنحاء العالم

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه يجب وقف العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، مؤكدًا أن ما يحدث في القطاع انتهاك كبير بحق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، بالعاصمة الفرنسية باريس، والذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" منذ قليل.

وأضاف ماكرون: "إننا نعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية سعيًا لإحلال الاستقرار بمختلف أنحاء العالم"، مضيفًا: "نريد التوصل إلى تحريرٍ فوري للمحتجزين في غزة ونؤيد المقترح الشامل الذي قدمته الولايات المتحدة".