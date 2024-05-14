أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024

استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 14 مايو 2024، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 3520 جنيها للشراء، و3543 جنيها للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارا بين الأعيرة نحو 3080 جنيها للشراء، و3100 للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2640 جنيها للشراء، و2657 جنيها للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2053 جنيها للشراء، و2067 جنيها للبيع.

وسجل سعر الجنيه الذهب عيار 24 نحو 24880 جنيها للشراء، و24840 جنيها للبيع.