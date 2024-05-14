تعرف على حكام اليوم بالدوري المصري

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين الحكم الدولى محمد عادل لإدارة مباراة طلائع الجيش والإسماعيلى اليوم في الأسبوع الـ23 بالدورى المصرى، على أن يدير الحكم محمد الغازى مباراة الاتحاد وسموحة في ديربى الإسكندرية.

واستبعد إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الإسماعيلي، أحمد الشيخ من قائمة الدراويش، استعدادا لمواجهة فريق طلائع الجيش، المقرر لها غدا الثلاثاء على ملعب استاد الرياضة العسكرى ضمن لقاءات الأسبوع الثالث والعشرين من مسابقة الدوري.

ويعانى أحمد الشيخ من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية منعته من التواجد في قائمة الإسماعيلي أمام الطلائع، ويحاول الجهاز الطبي تجهيزه لمواجهة بيراميدز المقبلة.

وجاءت قائمة الإسماعيلي لمواجهة الطلائع كالتالي:

حراس المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، محمد فوزى

الدفاع: محمد عمار، حاتم سكر، حمدى النقاز، عبد الكريم مصطفى، محمد دسوقى

الوسط: عماد حمدى، هشام محمد، عمر الساعى، بشار أشرف، محمد مخلوف، محمد حسن، محمد عبد السميع، عبد الرحمن مجدى، مروان حمدى

الهجوم: نادر فرج، باسم مرسى، إيريك تراورى