أوكرانيا: الجيش الروسي يقصف إقليم زابوروجيا 462 مرة في يوم واحد

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا الأوكراني إيفان فيدوروف صباح اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي قصف إقليم زابوروجيا جنوب البلاد 462 مرة في أخر 24 ساعة، منها 208 هجومًا نُفذ بطائرات بدون طيار.

وقال فيدوروف في تصريح (نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية):" إن الجيش الروسي شن غارة جوية على بلدة مالا توكماشكا حيث هاجمت 208 طائرات بدون طيار من مختلف التعديلات مناطق هوليايبول وليفادني وروبوتاين ومالا توكماشكا ومالينيفكا ونوفواندرييفكا وكاميانسكي بينما استهدف 21 هجومًا بالمدفعية الثقيلة بلدتي مالا توكماشكا وروبوتاين".

وأضاف المسئول الأوكراني أن الروس نفذوا أيضًا 232 هجومًا مدفعيًا آخر على أراضي هوليايبول ونوفواندرييفكا ومالا توكماشكا وروبوتاين وليفادني ومالينيفكا، فيما وردت خمسة تقارير عن وقوع أضرار في المباني السكنية. غير أنه لم يصب أي مدني.

