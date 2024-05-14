تخصيص أراضٍ صناعية لـ400 مشروع ضمن الخريطة الاستثمارية خلال 3 شهور

كشفت إحصائيات وزارة الصناعة والتجارة، أن هيئة التنمية الصناعية خصصت أراضٍ صناعية (من يناير 2023- إلى أبريل 2024) لحوالي 400 مشروع من خلال الخريطة الاستثمارية الصناعية.

الخريطة الاستثمارية هي بوابة إلكترونية توفر رؤية شاملة 360 درجة حول مناخ الاستثمار في مصر، بما في ذلك الميزة التنافسية لمصر والقوانين واللوائح الحاكمة وحوافز الاستثمار المتاحة بالإضافة إلى الوصول إلى الأسواق.

وجوهر الخريطة الاستثمارية هو نظرة عامة على جميع الفرص الاستثمارية المتاحة في جميع القطاعات والمناطق الجغرافية المختلفة.

كما يظهر المشاريع الضخمة التي يتم تنفيذها حاليا.

وأظهرت الإحصائيات أنه أيضا تم تحديد 152 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات الصناعية والترويج لها لاستقطاب الشركات العالمية والترويج للحوافز الاستثمارية المقدمة من الدولة والتي اعتبرتها مؤسسة OECD حزمة حوافز مميزة إلى جانب متابعة المشروعات التي تتقدم للحصول على أراض صناعية.

كما تم تخصيص أراض لعدد 284 مشروعًا صناعيًا، كان أكبرها في قطاع الصناعات الهندسية لعدد من الشركات العالمية.