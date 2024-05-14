اليوم.. «ري النواب» تناقش موازنة وزارة الزراعة للعام المالي 2024- 2025

تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصري، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024- 2025.

وتناقش خلال اجتماعيها مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، وذلك فيما يخص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

فيما تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب 4 اجتماعات لها اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025.

وتناقش خلال اجتماعاتها: مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص وزارة للدولة التعليم العالي والهيئات التابعة لها جامعات ومستشفيات جامعية.

