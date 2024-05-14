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الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

اليوم.. «ري النواب» تناقش موازنة وزارة الزراعة للعام المالي 2024- 2025

زراعة النواب
زراعة النواب
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تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصري، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024- 2025.
وتناقش خلال اجتماعيها مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، وذلك فيما يخص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

فيما تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب 4 اجتماعات لها اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025.

وتناقش خلال اجتماعاتها: مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص وزارة للدولة التعليم العالي والهيئات التابعة لها جامعات ومستشفيات جامعية.
 

لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب لنائب هشام الحصري وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي