اليوم.. «صناعة النواب» تناقش موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2024-2025

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، 4 اجتماعات لها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد السلاب، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025.

وتناقش خلال اجتماعها الأول: مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 بشأن وزارة التجارة والصناعة فيما يخص معهد التبين للدراسات المعدنية.

كما تناقش خلال اجتماعها الثاني: مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 بشأن وزارة التجارة والصناعة فيما يخص مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني.

فيما تناقش خلال اجتماعها الثالث: مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 بشأن وزارة التجارة والصناعة فيما يخص الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية.

كما تناقش حلال اجتماعها الرابع: مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 بشأن وزارة التجارة والصناعة فيما يخص الهيئة العامة للتنمية الصناعية.