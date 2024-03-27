دعاء الليلة ١٨ من شهر رمضان 2024

تقدم «البوابة نيوز»، مجموعة من الأدعية طوال أيام شهر رمضان، ونستعرض فيما يلي دعاء الليلة الثامنة عشرة من شهر رمضان 2024.

“اللهم أصلح احوالنا وأصلح أولادنا وبارك اللهم لنا فيما اعطيتنا..اللهم جارنا خيرا بصيامنا وصلاتنا وقيامنا وزكاتنا ودعاءنا وأمحو اللهم سيئاتنا وذنوبنا وهفوات النفس والغفلة عن ذكرك ونسيان أداء فروضك التى نحيا بهاوببركاتها.. بسم الله الرحمن الرحيم ( قَدۡ أَفۡلَحَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ (1) ٱلَّذِينَ هُمۡ فِي صَلَاتِهِمۡ خَٰشِعُونَ (2) وَٱلَّذِينَ هُمۡ عَنِ ٱللَّغۡوِ مُعۡرِضُونَ (3) وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِلزَّكَوٰةِ فَٰعِلُونَ (4) وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ (5)) صدق الله العظيم.. اللهم ارحم وإغفر لامواتنا من أزواج وزوجات وآباء وأمهات واخوة وأخوات وأسكنهم جناتك يارب مع الانبياء والصديقين والشهداء. بسم الله الرحمن الرحيم ( إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ (7) وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِأَمَٰنَٰتِهِمۡ وَعَهۡدِهِمۡ رَٰعُونَ (8))صدق الله العظيم.. اللهم اعزنا ولا تذلنا وارزقنا ولاتحرمنا واسترنا بسترك الجميل ..اللهم أشفنا واشفى مرضانا وداونا بحسن الدواء ولا ترنا عذاب التعب والمرض والشقاء ..بسم الله الرحمن الرحيم ( وَٱلَّذِينَ هُمۡ عَلَىٰ صَلَوَٰتِهِمۡ يُحَافِظُونَ (9) أُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡوَٰرِثُونَ (10) ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلۡفِرۡدَوۡسَ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ (11)) صدق الله العظيم..اللهم ارحم شهدائنا فى مصر وفلسطين وانصرنا على الصهاينة والارهابيين والكافرين ..اللهم ياقوى يا قادر ياذو الجلال والاكرام لك رفعنا الايدى طالبين عفوك ورضاك ورحمتك يارحمن بالمقهورين والمظلومين والخائفين والمجبرين والمستضعفين يارب انصرهم على من ظلموهم يارب ..بسم الله الرحمن الرحيم ( وَلَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ مِن سُلَٰلَةٖ مِّن طِينٖ (12) ثُمَّ جَعَلۡنَٰهُ نُطۡفَةٗ فِي قَرَارٖ مَّكِينٖ (13) ) صدق الله العظيم.. اللهم احسن خاتمتنا وفقهنا فى الدين وحسن خلقنا كما أحسنت خلقنا ..اللهم نعوذ بك من شياطين الإنس والجن ومن كل هامة لامة ومن كل عين حاسدة ومن كل نفسا حاقدة ومن صائدة وواردة من خلقك يا الله ياقوى يا متين ..بسم الله الرحمن الرحيم( ثُمَّ خَلَقۡنَا ٱلنُّطۡفَةَ عَلَقَةٗ فَخَلَقۡنَا ٱلۡعَلَقَةَ مُضۡغَةٗ فَخَلَقۡنَا ٱلۡمُضۡغَةَ عِظَٰمٗا فَكَسَوۡنَا ٱلۡعِظَٰمَ لَحۡمٗا ثُمَّ أَنشَأۡنَٰهُ خَلۡقًا ءَاخَرَۚ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحۡسَنُ ٱلۡخَٰلِقِينَ (14)) صدق الله العظيم..اللهم احفظ لنا مصر وشعبها العظيم ورئيسها القائد الشجاع وجيشها المنتصر وشرطتها الباسلة والأزهر والكنيسة والقضاء وكل مؤسسات مصر وأرضها وحدودها ومياهها وغذائها وثرواتها واحميها من كل شرور التطرف والإرهاب الفكرى العقيم وأيقظ قلوبنا بالإيمان الصحيح الصادق المخلص وانصرنا على أعدائنا فى الداخل والخارج اللهم احرس مصر.. اللهم احسن خاتمتنا وارزقنا الجنة يارب .. الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين”.