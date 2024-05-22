رفض ممارسة الشذوذ.. شاب يقتل ممرضا طعنا داخل شقة ببولاق الدكرور

أنهى شاب حياة ممرض لرفض المتهم ممارسة الشذوذ مع المجني عليه داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها انبعاث رائحة كريهة داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة ممرض بمستشفى حكومي به آثار طعن وفي حالة تعفن مع وجود بعثرة بمحتويات الشقة وسرقة شاشة منها، وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلي أن وراء ارتكاب الواقعة شاب عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لإصرار المجني عليه ممارسة الشذوذ معه فقام بطعنة بسلاح أبيض سكين وقام بسرقة شاشة تلفزيون وهاتف المجني عليه ولاذ بالفرار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.