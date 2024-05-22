جمعهما لقاء سابق.. عبد الرحيم علي: المدعي العام للمحكمة الجنائية رجل عنيد يبحث عن العدالة

قال الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير البوابة نيوز، ورئيس مجلس إدارة مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، أنه التقي العام قبل الماضي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية القاضي كريم خان لي، بمقر مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس في مثل هذه الأيام، حيث كان يشغل وقتها منصب كبير المحامين ورئيس نقابة محامي المحكمة.

وأوضح عبد الرحيم علي، أنه كان وقتها يجمع معلومات لتحقيق كبير ما زال بصدد اكتماله لإصداره في كتاب، حول «جرائم جنائية.. ضد الإنسانية»، ارتكبت في ليبيا وذلك عقب الإطاحة بنظام القذافي.

وأشار رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط، إلى أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية القاضي كريم خان لي، كان وقتها مهتما بتلك القضية، مضيفاً أنه دار نقاش طويل بينهم أدرك من خلاله، أنه أمام رجل عنيد يبحث عن إقرار العدالة مهما كلفه الأمر.