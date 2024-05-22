سام مرسي يتوج بجائزة أفضل لاعب في «تشامبيونشيب»

حصد النجم المصري سام مرسي، المحترف ضمن صفوف فريق إبسويتش تاون الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب في الموسم في بطولة الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى "تشامبيونشيب"، المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين بتصويت الجماهير.

وتفوق سام مرسي على منافسيه في قائمة المرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب في تشامبيونشيب، الذين أعلن عنهم في وقت سابق.

وأوضحت رابطة اللاعبين المحترفين أن مرسي حظى باختياره من قبل الجماهير كأفضل لاعب في بطولة «PFA 2023-2024».

ويأتي هذا التتويج بعدما قاد سام مرسي فريقه إبسويتش تاون للتأهل إلى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، رفقة ليستر سيتي، بعد احتلالهما المركزين الأول والثاني في دوري الدرجة الأولى.

إنجاز سام مرسي التاريخي

ويعد هذا الإنجاز استثنائيًا للاعب خط وسط منتخب مصر، حيث أصبح أول لاعب مصري على الإطلاق يقود فريقه للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بفضل أدائه المتميز طوال الموسم مع فريقه، حيث شارك في 42 مباراة رفقة إبسويتش تاون في بطولة "تشامبيونشيب"، سجل خلالها هدفين وصنع 7 آخرين.

ولم تقتصر إنجازات سام مرسي على فوزه بجائزة أفضل لاعب في بطولة "تشامبيونشيب"، بل ظفر أيضًا بجائزة لاعب العام في ناديه إبسويتش تاون لموسم 2023-2024، وذلك خلال الأيام الماضية.