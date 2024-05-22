محافظ أسوان يتابع نسب تنفيذ 13 مشروعا في نصر النوبة

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإستمرار التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لتذليل العقبات ودفع معدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة) داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة.

وشدد على ضرورة تنفيذ أعمال تمهيد وتسوية الطريق مع الإهتمام بتنفيذ أعمال اللاند سكيب وتنسيق الموقع العام والتشجير والإنارة والتنسيق الحضارى حول المشروعات التى وصل تنفيذها 100% بحيث تتناسب مع الهوية البصرية المميزة لأسوان .

وحدة حياة كريمة تواصل الجولات الميدانية

من جانبه أكد اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان واصلت وحدة حياة كريمة الجولات الميدانية لتفقد 13 من المشروعات الجارية بالوحدة المحلية لمجلس قروى أبو هور بمركز نصر النوبة والتى يتبعها 2 قرية فرعية بإجمالى 5 آلاف نسمة .

وأشار إلى أنه تم تفقد عدد 9 مشروعات تم الإنتهاء من تنفيذها بنسبة بنسبة 100% ، فيما يجرى العمل فى 4 مشروعات تضم إنشاء مركز شباب أبو هور ومكتب البريد ، بالإضافة إلى محطة للرفع وإستكمال توصيل خطوط وشبكات الصرف الصحى وخطوط الفايبر حيث وصلت نسب التنفيذ فيها إلى 85% .

و أوضح السكرتير العام المساعد أنه خلال الجولة الميدانية تم التشديد على الإلتزام بتعليمات محافظ أسوان لتكثيف الجهود لرفع معدلات الإنجاز ، بالإضافة إلى الإلتزام بالجدول الزمنى للتنفيذ مع إستبعاد المقاولين المقصرين وإسناد الأعمال لجهات أخرى أكثر جدية وإلتزاماً.

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