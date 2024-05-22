"نيويورك تايمز": اعتراف إسبانيا والنرويج وأيرلندا بدولة فلسطينية ضربة لإسرائيل

علقت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، على اعتزام إسبانيا والنرويج وأيرلندا الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، قائلة أن ذلك بمثابة ضربة للاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت أن تلك الخطوة بمثابة توبيخ لإسرائيل بسبب عدوانها علي قطاع غزة وعقود من احتلالها للأراضي الفلسطينية.

وعلى الرغم من اعتراف عشرات الدول بإقامة الدولة الفلسطينية، إلا أن الإعلانات المنسقة عن كثب من قبل الدول الثلاث زادت من وزنها، خاصة في ظل سقوط العديد من الضحايا في صفوف المدنيين الفلسطينيين جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي غزة، ولأن معظم دول أوروبا الغربية رفضت الاعتراف بدولة فلسطينية.

وأسفر عدوان الاحتلال المتواصل علي غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، عن استشهاد 35,647 شهيدا، معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79,852 اخرين، ولا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.