قبل ساعات من إعلان الفائدة.. سعر الدولار مساء اليوم الأربعاء

استقر سعر الدولار في مصر مساء اليوم الأربعاء 22 مايو 2024 أمام الجنيه في غالبية البنوك الحكومية والخاصة.



في الوقت نفسه يترقب السوق المصري خلال ساعات قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بشأن تحديد سعر الفائدة، وسط استقرار في الطلب على الدولار وتدبير البنوك لجميع الطلبات.



وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 46.57 جنيه للشراء، ونحو 46.71 جنيه عند البيع، وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 46.6 جنيه للشراء، ونحو 46.7 جنيه عند البيع.



وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر نحو 46.6 جنيه للشراء، ونحو 46.7 جنيه عند البيع، كما بلغ في البنك التجاري الدولي CIB نحو 46.6 جنيه للشراء، ونحو 46.7 جنيه عند البيع.



وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية مصر نحو 46.6 جنيه للشراء، ونحو 46.7 جنيه عند البيع، وفى مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر سجل نحو 46.6 جنيه للشراء، ونحو 46.7 جنيه عند البيع.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني نحو 46.85 جنيه للشراء، ونحو 46.95 جنيه عند البيع،وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك العقاري المصري العربي نحو 47.7 جنيه للشراء، ونحو 47.8 جنيه عند البيع.



وفي المصرف العربي الدولي مصر سجل الدولار نحو 46.6 جنيه للشراء، ونحو 46.7 جنيه عند البيع، كما سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الاستثمار العربي مصر نحو 46.6 جنيه للشراء، ونحو 46.7 جنيه عند البيع.



