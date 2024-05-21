أسعار الدولار مساء اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024

استقرت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، 21 مايو 2024، وذلك على مستوى البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 46.79 جنيه للشراء، و46.92 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنكي مصر، والأهلي المصري نحو 46.80 جنيه للشراء، و46.90 جنيه للبيع.

كما سجل أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 46.96 جنيه للشراء، و47.06 جنيه للبيع.

بينما سجل أقل سعر للدولار نحو 46.75 جنيه للشراء، و 46.85 جنيه للبيع، في بنوك (الأهلي الكويتي، والمصري لتنمية الصادرات، والكويت الوطني).

وسجل سعر الدولار نحو 46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع، في بنوك (العربي الإفريقي الدولي، والتجاري الدولي CIB، والإسكندرية، وفيصل الإسلامي، والاستثمار العربي، وقناة السويس، وأبوظبي التجاري، والتنمية الصناعية، والإمارات دبي الوطني، والمصرف العربي الدولي، والأهلي المتحد ، والعقاري المصري العربي، وكريدي أجريكول، وميد بنك، والشركة المصرفية العربية الدولية، وHSBC، وقطر الوطني).