تضامن الغربية: توزيع ملابس جديدة على 902 أسرة من الأولى بالرعاية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، أنه بالتعاون مع صندوق تحيا مصر نظمت جمعية الأورمان معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجانا على 902 أسرة ضمن الاسر الأولى بالرعاية من أبناء 20 قرية بمراكز محافظة الغربية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرصًا على النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم تزامنًا مع قدوم عيد الأضحى المبارك.



تضمنت خطة الدعم قرى سملا وكوم على وبلتاج والعتوة وبهجت والابيارى مركز قطور، وقرى الهياتم وكفرحجازى والعجرمة مركز المحلة الكبرى، وقرى الدلجمون وكفر المحروق وبنوفر مركز كفر الزيات، وقرى كفر عصام واخناواى وكفر سبطاس وعزبة المنسى مركز طنطا، وقري القرشية ومنية طوخ وبلاى مركز السنطة، وقرية حانوت بمركز زفتى.

وقال أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل وزراة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن تنظيم المعرض جاء بالتعاون مع جمعية الأورمان وصندوق تحيا مصر بمحافظة الغربية، لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا ، مؤكدًا على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.



وأكد محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، ان تنظيم معارض توزيع الملابس الجديدة على الايتام وغير القادرين جاء استكمالا لما قدمته الجمعية ومنذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 20 عامًا حيث تضع الطفل اليتيم على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها، والتى امتدت لنواحى وأنشطة خيرية متعددة ، وأثمرت بشكل كبير فى مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الآولى بالرعاية والأكثر احتياجًا فى محافظة الغربية.