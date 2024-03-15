عقود لذوي الهمم ومنصة للعمالة غير المنتظمة.. إليك نشاط وزارة العمل في 7 أيام

أصدرت وزارة العمل اليوم الجمعة "إنفوجراف " بشأن نشاط الوزارة خلال الـ7 أيام الماضية، حيث شهد هذا الأسبوع،جولة لوزير العمل حسن شحاتة في محافظة الجيزة استقبله خلالها اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة..وبحث "الوزير" و"المحافظ " مجموعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك.. كما تضمنت الزيارة جولة تفقدية داخل شركتي ميراكو،وهواوي تكنولوجي مصر،ذات الاستثمار الأجنبي،لتعزيز علاقات العمل،وحث العمال على المزيد من العمل والإنتاج.

كما شهدت الجولة عرض البث التجريبي للمنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة على المواقع الداخلية لمديرية العمل بالمحافظة، كثالث محافظة يتم إطلاق المنصة بها تجريبيا بعد محافظتي الإسكندرية وبورسعيد..وسلم "الوزير" و"المحافظ" - خلال الجولة - عقود عمل لذوي همم لدمجهم في سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.. وحرص وزير العمل، وبحضور محافظ الجيزة،على تنظيم لقاء مع العاملين بمديرية عمل المحافظة،وحثهم على التعامل مع المواطنين بشكل لائق وكريم،اثناء تقديم الخدمات، وتكريم عدد من العاملين بالمديرية لجهودهم وتميزهم في العمل.

وسلم وزير العمل خلال الأسبوع شهادات تقدير وجوائز لـ 25 مُتدربة من خريجي مركز تدريب مهني شهداء الكتيبة 103 صاعقة بالشرابية،في إطار مشروع تُنفذه "وحدة المساواة بين الجنسين" بوزارة العمل مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشركة قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية للتعليم،بتمويل من هيئة التعاون الدولي الكورية "كويكا "، والوكالة السويدية "سيدا"،والذي يستهدف تدريب 300 سيدة في 3 محافظات.. كما أعلن وزير العمل،عن منحة مجانية للشباب،للتدريب المهني،داخل معهد الساليزيان الإيطالي "دون بوسكو"،فرع الإسكندرية،تنفيذًا لبروتوكول بين "الوزارة" و"المعهد".

كما جددت وزارة العمل دعوتها إلى الشباب المصري،الراغب في العمل في الخارج،بتسجيل البيانات المطلوبة على الموقع الرسمي للوزارة،وذلك في إطار خطة تدشين قاعدة بيانات بأسماء راغبي العمل بالخارج،لتلبية فرص العمل التي تتلقاها "الوزارة" من الخارج عن طريق الإدارة العامة للتشغيل، وتستقبل "الوزارة" خلال هذه الأيام شباب سجلوا بياناتهم بنجاح،لإستلام الأوراق المطلوبة..وإستمرت مديريات العمل بالمحافظات فى تنفيذ خطة الوزارة بشأن تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل،وتوفير فرص العمل تنسيقا مع القطاع الخاص،ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية،والتفتيش على المنشأت لتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل،وتطبيق القانون...إلى التفاصيل:

مع بداية الأسبوع،استقبل اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، بمكتبه،بديوان عام المحافظة،وزير العمل حسن شحاتة،حيث قام "الوزير " بجولة في محافظة الجيزة..وبحث "الوزير" و"المحافظ " مجموعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك،منها دمج ذوي الهمم في سوق العمل،والتدريب المهني،وتنظيم ملتقيات التوظيف لتوفير فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.

وتضمن برنامج جولة "الوزير "،هذا اللقاء مع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة،لبحث مجموعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك،ثم جولة تفقدية داخل شركتي ميراكو،وهواوي تكنولوجي مصر،ذات الاستثمار الأجنبي،لتعزيز علاقات العمل،وحث العمال على المزيد من العمل والإنتاج،ويستقبلهما خلال التفقد، قيادات "الشركتين"..وكذلك تنظيم لقاء مع العاملين بمديرية العمل،للاستماع إلى استفساراتهم،وحثهم على تكثيف الجهود لتنفيذ خطط وأهداف "الوزارة"،وتكريم 20 منهم،اثبتوا الجدارة والعمل بإخلاص خلال تأدية عملهم..

وشهدت جولة "الوزير" أيضا عرض البث التجريبي للمنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة على المواقع الداخلية لمديرية العمل بالمحافظة، كثالث محافظة يتم إطلاق المنصة بها تجريبيا بعد محافظتي الإسكندرية وبورسعيد..وقام "الوزير" و"المحافظ" - خلال الجولة - بتسليم عقود عمل لذوي همم لدمجهم في سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتطرق الوزير حسن شحاتة خلال الجولة إلى عرض جهود الوزارة،وخططها خلال هذه الفترة من تطوير منظومتي "التدريب المهني" و"العمالة غير المنتظمة"،ودور الوزارة ومديرياتها في دمج ذوي الهمم في سوق العمل،إضافة إلى الجهود المكثفة والخاصة بإصدار تشريعات عمل،تهدف إلى صناعة بيئة عمل لائقة يتحقق فيها المزيد من الأمان الوظيفي للعامل،والتشجيع على الاستثمار،وترسيخ ثقافة "الحقوق والواجبات" بين صاحب العمل،والعامل.

-عقود لذوي همم :

وسَلَّم حسن شحاتة وزير العمل،واللواء أحمد راشد، بديوان عام المحافظة،50 عقد عمل لذوي همم،من بين "150عقدا"،تم توفيرهم لاصحاب الاحتياجات الخاصة،وذلك بحضور عدد من النواب منهم:أحمد عاشور،ومنيرة الاشقر،وولاء التمامي،وأحمد الشراني..وتبادل "الوزير" و"المحافظ" دروع التكريم والتقدير بينهما،كما جرى تكريم ممثلي الشركات التي وفرت فرص عمل لذوي الهمم..وذلك في بداية جولة الوزير شحاتة في محافظة الجيزة،شملت مجموعة من الفعاليات منها: زيارة مواقع عمل وإنتاج،واطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة.. وتضمنت اسماء ذوي الهمم، الذين سلمهم" الوزير" و"المحافظ" عقود العمل المقدمة من،شركة فودافون، والاهلي للخدمات الطبية، وشركة HSBC، والبنك الاهلي الكويتي، كلًا من:مريم أحمد عبد المقصود، وندى على ابراهيم، ومحمد عبد الله يونس، وفارس حلمي عطاالله، ومنة الله محمد السيد، ومخيمر سعيد قاعود، وخالد السيد حسين، وكريم عبد الله طه،ورمضان حسين ابراهيم،وطارق شحاتة فاروق، واحمد كامل ابراهيم، ومحمود إيهاب محمود، وايثار عماد الدين حمدي، ومحمد حميد سالم، واية إسماعيل عبد المنعم، وكريم السيد محمود حسين،ومحمد ابراهيم احمد، وهشام نبيل شوقي، واحمد عبد النبى سيد، واحمد عادل احمد..

في كلمته شكر وزير العمل حسن شحاتة،السيد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة،على حسن الاستقبال،ووجه الشكر للحضور الكريم من نواب برلمان،وقيادات مديرية العمل..وأكد على أن تسليم عقود ذوي الهمم اليوم،هو استمرار لتنفيذ خطة الوزارة بشأن ذوي الهمم،وتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل،وتنفيذ القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن نسبة الخمسة في المئة،والتأكيد على التوجيهات لكافة المديريات لتنفيذ خطة الحصر والتدريب والتشغيل،حيث تم تعيين أكثر من 13 الف من ذوي الهمم منذ بداية 2023 وحتى الآن،وكذلك دمج ذوي الهمم في كل خطط وبرامج الوزارة لتدريبهم،وتأهيلهم لسوق العمل أيضا..ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال الفعاليات أن الدولة المصرية تعمل جاهدًا في سبيل تسهيل سبل المعيشة لذوى الهمم وضمان تمتعهم بجميع حقوقهم، ودمجهم بشكل متساو فى المجتمع والمشاركة بفاعلية جنبًا إلى جنب مع باقي فئات المجتمع من منطلق الإيمان التام بهم، وبما لديهم من قدرات وإمكانيات إذا ما توفرت لهم الرعاية والخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة واتاحة الفرص لهم.

واشار محافظ الجيزة أن التدريب المهني يأتى على رأس أولويات الدولة المصرية التى أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لدعم المشروعات القومية بتوفير العمالة المدربة الماهرة..واشاد محافظ الجيزة خلال كلمته بذوي الهمم وما حققوه من إنجازات غير مسبوقة في مختلف المحافل والمناسبات مما يعكس القدرات الاستثنائية التي يتمتعون بها وإمكانياتهم غير المحدودة على مجابهة التحديات وتجاوزها،مشيدًا بجهود وسعى ذوى الهمم ورغبتهم الدائمة فى المساهمة وأداء دورهم فى بناء وتنمية الوطن.

كما أكد محافظ الجيزة على التعاون الكامل مع وزارة العمل في تنظيم العديد من الملتقيات الخاصة بذوي الهمم في سبيل تمكينهم وتنمية مهاراتهم وإتاحة الخدمات التدريبية والتأهيلية لهم واكتشاف مواهبهم وصقل إبداعاتهم الكامنة..و قال محمد رمضان وكيل مديرية العمل بالجيزة، فى كلمته:،نحتفل اليوم بتسليم 150 عقد عمل لذوى الهمم، وهذه المناسبة تأتي ترجمة لرؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في دمج ذوي الهمم في المجتمع وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في مختلف المجالات، ففي كلمته الأخيرة، أكد الرئيس على أن ذوي الهمم،شركاء أساسيون في بناء الوطن، وأن لهم الحق في العمل والحياة الكريمة.

وأضاف مدير المديرية على أن هذه العقود تعتبر خطوة هامة على طريق تحقيق هذه الرؤية، ونأمل أن تشجع المزيد من الشركات على فتح أبوابها أمام تشغيل ذوي الهمم، ومنوهًا إلى أن ذوي الهمم هم أصحاب قدرات وإبداعات لا حصر لها ولديهم الكثير ليقدموه للمجتمع. ولذلك، فإن توفير فرص العمل لهم هو مسؤولية وطنية تقع على عاتقنا جميعًا، مقدمًا الشكر لوزير العمل على اهتمامه بدعم ذوي الهمم وتمكينهم من الاندماج في سوق العمل، والشكر موصول للواء احمد راشد محافظ الجيزة على التعاون المثمر مع وزارة العمل في تنفيذ هذا المشروع الهام ونقدر حرصكم على توفير فرص العمل للشباب في مختلف المجالات، وأخيرا هنأ ذوي الهمم لحصولهم على هذه العقود، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم المهنية...".

-منصة العمالة غير المنتظمة:

وأطلق حسن شحاتة،وزير العمل، ومحافظ الجيزة، البث الأولي والتجريبي "للمنصة الإلكترونية" للعمالة غير المنتظمة،وذلك بمقر مديرية عمل الجيزة،بحضور محمد رمضان مدير المديرية،وعدد من نواب البرلمان ومنهم:أحمد عاشور،ومنيرة الاشقر،وولاء التمامي،وأحمد الشراني..وذلك في إطار جولة نفذها الوزير في مواقع عمل وإنتاج بمحافظة الجيزة..يشار هنا إلى أن إطلاق البث التجريبي اليوم بالجيزة يأتي كمحطة ثالثة،بعد إطلاق المنظومة تجريبيا في محافظي الإسكندرية وبور سعيد..

وأوضح وزير العمل في تصريحات أن المنصة تهدف إلى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونيًا، من كل جوانبها المالية والفنية وقواعد البيانات.

وقال إن المنصة تهدف إلى ميكنة المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات على المقاولين وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة، التي تعمل بها عمالة غير منتظمة، وتسهيل الإجراءات وبيانات التسجيل،وانها ستضمن صحة، ودقة قاعدة البيانات، ما سيترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق، داعيًا أصحاب الأعمال إلى التعرف إلى المنظومة وتسجيل بياناتهم، والوقوف على أي ملاحظات قبل البث الكامل للمنظومة، لتصبح متاحة للتسجيل بشكل مباشر..واستمع الوزير والمحافظ إلى عرض عن كيفية دخول أصحاب الأعمال لتسجيل بياناتهم على المنصة المزمع إطلاقها بشكل كامل، تمهيدًا للحصول على الخدمة إلكترونيًا تماشيًا مع توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، موجهًا بالعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تظهر أثناء البث لضمان تحقيق المنصة لهدفها على أكمل وجه..يذكر أن وزارة العمل تتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة، من خلال إدارات مختصة، ووحدة تنفيذية، بمتابعة حسابات العمالة غير المنتظمة، وتسعى خلال هذه الفترة نحو التوسع في قاعدة البيانات، وتقديم الخدمات، لهذه الفئة بشكل أوسع، وبكافة مجالاتها وتخصصاتها.

-لقاء العاملين بالمديرية:

وحرص حسن شحاتة وزير العمل،خلال جولته بمحافظة الجيزة، وبحضور محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد،على تنظيم لقاء مع العاملين بمديرية عمل المحافظة برئاسة محمد رمضان،وحثهم على التعامل مع المواطنين بشكل لائق وكريم،اثناء تقديم الخدمات..وقام الوزير والمحافظ بتكريم عدد من العاملين بالمديرية لجهودهم وتميزهم في العمل..وذلك بحضور عدد من نواب البرلمان ومنهم:أحمد عاشور،ومنيرة الاشقر،وولاء التمامي،وأحمد الشراني..

واستمع الوزير من العاملين بالمديرية إلى استفساراتهم بشأن خطط الوزارة،خاصة" مشروع مهني 2030"،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل،ورقمنة منظومة العمالة غير المنتظمة..وخلال حديثه معهم حث الوزير العاملين بالمديرية بتكثيف الجهود للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة،وتطبيق القانون،وتنفيذ خطة الوزارة في مشروعها التدريبي 2030، الذي تستهدف الوزارة من خلاله تدريب مليون متدرب بالتعاون مع القطاع الخاص..كما أكد الوزير على أهمية تكثيف الجهود في مجال تفتيش للعمل،وتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل من أجل زيادة الإنتاج،وكذلك الاهتمام بدمج ذوي الهمم في سوق العمل لتنفيذ تكليف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية..

وفي بداية اللقاء رحب وكيل مديرية العمل محمد رمضان ، بوزير العمل، ومحافظ الجيزة، والسادة الحضور، في نادى الشرقية للدخان، لتشريفهم هذه المناسبة، واهتمامهم الواضح بقضايا العمل والعمال في محافظة الجيزة، مؤكدًا:"ٱننا في مديرية عمل الجيزة نقدر ونثمن هذا الاهتمام، ونؤكد على التزامنا بالعمل على تحقيق أهداف الوزارة في مجال توفير فرص العمل اللائقة وحماية حقوق العمال، مؤكدين أيضا على حرصنا على التواصل الدائم مع جميع الجهات المعنية لتطوير منظومة العمل في المحافظة، ونأمل أن يمثل هذا اللقاء فرصة طيبة للتباحث حول مختلف القضايا التي تهم العاملين في المحافظة، كما يسعدنا أن نقدم لكم اليوم عرضًا لأهم إنجازات مديرية العمل خلال العام المنقضى 2023، والتى تأتي ثمرة للجهود الدؤوبة التي بذلها جميع العاملين بالمديرية، وحرصهم على تحقيق أهداف الوزارة في مجال توفير فرص العمل اللائقة وحماية حقوق العمال ونأمل أن تمثل هذه الإنجازات خطوة إيجابية على طريق تطوير منظومة العمل في محافظة الجيزة، وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار."..واستعرض وكيل المديرية بعضا من هذه الإنجازات خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2023..

-في "هواوي":

في إطار جولته في محافظة الجيزة،زار وزير العمل حسن شحاتة،واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة،شركة هواوي مصر بالجيزة،حيث استقبله جيم ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر،وعدد من قيادات الشركة،حيث تتمتع هواوي باستثمارات كبيرة حول العالم،واستمع الوزير والمحافظ والوفد المرافق بهما فيديو تسجيلي عن شخصيات ملهمة التحقت بالعمل الناجح داخل هواوي...وأشاد الوزير بالتعاون المثمر بين وزارة العمل هواوي في مجالات التدريب والتوظيف،كما أن إحدى اكاديميات التدريب التابعة لهواوي،بداخل وزارة العمل،وقال الوزير أن الدولة حريصة على تشجيع الاستثمار في مصر..وخلال الجولة سلم الوزير والمحافظ 22 عقد عمل لذوي همم،في إطار متابعة الوزارة لدمج ذوي الهمم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية..وتسلم الوزير والمحافظ درعا "هواوي"..

ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على ضرورة التنسيق مع مسؤولى الشركات لضمان التأهيل الدائم لبيئة العمل لملائمة إمكانات المعينين من ذوى الهمم وتلبية متطلباتهم كل بموقعه لتمكينهم من تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم فى محيط عمل مناسب لهم.

وأكد محافظ الجيزة علي التعاون مع كافة الجهات والمؤسسات والهيئات والمجتمع المدني المعنية لتقديم الدعم الممكن وتذليل العقبات أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وتلبية طلباتهم وفقًا للقانون والإمكانات المتاحة.

وقال السيد/ جيم ليو، الرئيس التنفيذي -شركة هواوي مصر، "نؤمن في هواوي بأن التنوع والشمول من أهم عناصر بيئة العمل القوية، ولذلك ترتكز استراتيجية الشركة على عدة محاور، منها دعم وتمكين ذوي الهمم ودمجهم لذلك كان لزاما علينا العمل سويا مع وزاره العمل لتمكين الأشخاص من ذوي الهمم ومساعدتهم على تحقيق النجاح واستثمار مهاراتهم وقدراتهم من خلال توفير فرص عمل مناسبة تضمن اندماجهم بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع."

وأضاف أن هواوي شركة عالمية رائدة فى توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات. وتلتزم الشركة بالعمل المتواصل لإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكى مترابط بالكامل،وذلك من خلال طرحها حلولًا متكاملة ضمن أربعة مجالات رئيسية تتمثل فى شبكات الاتصالات، وتقنية المعلومات، وخدمات الحوسبة السحابية...وقال إن منذ تواجد الشركة في مصر منذ اكثر من 24 عاما، تلتزم هواوى مصر بتوفير الرقمنة للجميع بغرض بناء مستقبل أكثر استدامة، إذ تعمل الشركة على تعزيز الابتكار وتوفير الحلول القائمة على أحدث توجهات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبناء قدرات الشباب لخلق قيمة مضافة وتحقيق استراتيجية التحول الرقمى للدولة المصرية،فى ضوء رؤية مصر 2030..وقال محمد رمضان وكيل مديرية العمل بالجيزة، إن هذه الخطوة الخاصة بتعينات لذوي الهمم تعد إنجازا هاما على طريق تحقيق تكافؤ الفرص لذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل..وقال " نقدر عاليا جهود شركة هواوى الرائدة في هذا المجال ونؤكد على أهمية مشاركة جميع القطاعات في توفير فرص عمل مناسبة لذوي الهمم كما أن ذوي الهمم هم جزء لا يتجزأ من المجتمع، ولديهم قدرات وامكانيات عظيمة يمكنهم من خلالها المساهمة في بناء الوطن. ونثق بأنهم سيثبتون كفاءتهم في مختلف المجالات، وأنهم سيكونون إضافة قيمة السوق العمل "..،وتقدم بالشكر للوزير حسن شحاتة على جهوده الدؤوبة في دعم ذوي الهمم وتمكينهم من الحصول على فرص عمل مناسبة، ومؤكدًا على أهمية استمرار التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان تحقيق تكافؤ الفرص لذوي الهمم ، كما قدم الشكر للواء أحمد راشد محافظ الجيزة على الدعم المتواصل لذوي الهمم في المحافظة، كما اكد على أهمية تضافر الجهود لضمان دمجهم في جميع المجالات، كما عبر وكيل المديرية عن إمتنانه بتعزيز التعاون بين مصر والصين في مختلف المجالات، خاصة في مجال تمكين ذوي الهمم، كما قدم الشكر لمالك شركة هواوى على هذه المبادرة الرائدة..وقال:"نأمل أن تكون بداية لسلسلة من المبادرات التي تساهم في تمكين ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل،وفى ختام كلمته نوه وكيل المديرية إلى أن هذا الحدث يمثل علامة فارقة في مسيرة تمكين ذوي الهمم، ونأمل أن يكون حافزا لمزيد من الجهود لضمان تحقيق تكافؤ الفرص لذوي الهمم في جميع المجالات.

-ختام الجولة:

..واختتم وزير العمل،جولته في محافظة الجيزة،بحضور محافظ الجيزة، بتفقد العمل داخل شركة مصر لصناعة التبريد والتكييف" ميراكو"..والشركة استثمار مشترك بين شركتي ميديا الصينية،و كارير الأمريكية، ومجموعه من المستثمرين الاخرين،وتقع عند الكيلو 28 طريق مصر الاسكندرية الصحراوى،ويعمل بها أكثر من 1895 عامل بشكل مباشر، منهم 95 من ذوي الهمم،وتقوم بتصدير منتجاتها من أجهزة التبريد والتكييف إلى بلدان عربية وأفريقية..وكان في استقبال الوزير والمحافظ،المهندس عمرو سعيد رئيس مجلس الإدارة،والعضو المنتدب،وعدد من قيادات الشركة التي تأسست عام 1975..

واستمع الوزير من قيادات الشركة إلى دورها في خدمة التنمية والاقتصاد المصري،وحرصها على تطبيق قانون العامل،ومبادئ السلامة والصحة المهنية،وتطبيق الحد الأدني للأجور،والعمل باستمرار على تنمية العنصر البشري بالشركة،اضافة إلى الالتزام بتعيين النسبة المقررة في القانون رقم 10 لسنة 2018،بشأن ذوي الهمم..وأثناء جولة الوزير قام بتسليم مجموعة من ذوي الهمم من العاملين بالشركة دروع تكريم لتشجيعهم على العمل والإنتاج،ونقل لهم توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل،وأكد الوزير على أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على التشجيع على الاستثمار وتوفير المناخ الملائم له..

-تمكين المرأة إقتصاديًا:

وفي هذا الأسبوع أيضا،قال وزير العمل حسن شحاتة،أن المرأة المصرية،محل تقدير وإحترام القيادة السياسية،وأن مشاركتها في التنمية،وبناء "الجمهورية الجديدة"،مسألة لا شك فيها،ودورها في مُساندة الدولة،على مواجهة كافة التحديات،يُسجله التاريخ بحروف من نور..وأضاف "الوزير" أن تمكين المرأة إقتصاديًا،وتنمية مهاراتها على إحتياجات سوق العمل،يأتي على رأس أولويات وزارة العمل..جاء حديث الوزير،،بديوان عام الوزارة،خلال تسليمه شهادات تقدير وجوائز لـ 25 مُتدربة من خريجي مركز تدريب مهني شهداء الكتيبة 103 صاعقة بالشرابية،في إطار مشروع تُنفذه "وحدة المساواة بين الجنسين" بوزارة العمل مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشركة قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية للتعليم،بتمويل من هيئة التعاون الدولي الكورية "كويكا "، والوكالة السويدية "سيدا"،والذي يستهدف تدريب 300 سيدة في 3 محافظات هي:الأسكندرية،وبني سويف،والقاهرة..يُشار هنا إلى تخريج دُفعتين من "المشروع" بمُحافظتي الأسكندرية، وبني سويف، واليوم الإثنين يشهد مقر "الوزارة"،تكريم 25 مُتدربة من بين 100 مُتدربة تلقوا التدريب بمركز شهداء الكتيبة 103 صاعقة،على مهن:الخياطة، وصناعة الجلود، وصناعة الاكسسوارات،والفندقة،وتصفيف الشعر والتجميل،حصلوا على شُنط مُعدات ووظائف تُساعدهم على إقامة مشروعات صغيرة..

اللقاء حضرته، كرستين عرب المدير القُطري لهيئة الأمم المتحدة بمصر، وإنجي أمين مُحلل برامج التمكين الإقتصادي للمرأة،ومها راتب مسئول اتصال بالهيئة،وجنوينج يونج كيم مدير الهيئة الكورية للتعاون الدولي والتنمية،وميار طارق مدير برامج بالهيئة، ونشوى صلاح أيوب المدير التنفيذي لشركة قدرة، ود.إيمان النشرتي استشاري التدريب، وسارة علي مسئول برامج،وأدهم محمود خاطر مسئول ميداني، وعبد الحميد محمد مسئول مشتريات بـ"قدرة"،ومي محمود مدير مركز الأعمال بالمجلس القومي للمرأة.. وأكدوا جميعُا حرصهم على التوسع في العمل مع وزارة العمل في مجال تمكين المرأة خاصة وأن 60% من الخريحات من المُعيلات،ومسؤولات على الإنفاق على أُسرهم،وهو ما يؤكد على أهمية الإستمرار في "التعاون "،والتطلع للوصول بعدد المتدربات إلى 3000،بحسب طموحات وزير العمل،من هذا "المشروع "،الذي لا يكتفي بالتدريب فقط،بل مساعدة المُتدربات على إقامة مشروعات صغيرة،أو التأهيل للعمل في مجالات تخصصهن..

واستمع الوزير لعرض حول تنفيذ المشروع ومخرجاته،و لعدد من المتدربات حول تجربتهن خلال التدريب ومدى استفادتهن منه،ليساعدهن في تأهيلهن لسوق العمل وأيضا في إقامة مشروعات صغيرة لهن توفر لهن حياة كريمة،ومن بينهن رشا فوزي،خريجة برنامج مكياج وتصفيق شعر،وهناء أحمد خريجة برنامج صناعة جلود،ورشا محمد،خريجة برنامج صناعة جلود،وهدنة المصري،خريجة برنامج إكسسوار،وإسراء مجدي،خريجة برنامج خياطة،وشادية فرج،خريجة برنامج فندقة "طهي"..وخلال الإحتفالية،أعربت السيدة كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، عن سعادتها بخريجات مشروع التدريب المهني ومهارات الحياة الأول في القاهرة..وأكدت على امتنان هيئة الأمم المتحدة للمرأة للشراكة القوية مع وزارة العمل،والمجلس القومي للمرأة، والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي "سيدا"،والوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا"، من أجل تمكين النساء والفتيات اقتصاديًا وإتاحة فرص المشاركة بشكل كامل وفعال في سوق العمل..وفي ختام كلمتها، هنأت السيدة عرب، شركة "قدرة" على المُشاركة في تقديم هذا التدريب الناجح..وتحدثت جنوينج يونج كيم مدير الهيئة الكورية للتعاون الدولي والتنمية في مصر،مُعربة عن سعادتها بالتواجد بالاحتفالية لتخريج المُتدربات،وأثنت على جهود الوزير" شحاتة " لما يُقدمه من دعم للسيدات،وحرص الوزارة على تأهيلهن لسوق العمل، مُقدمة الشُكر لكافة الشركاء بالمشروع، كما أعربت عن تطلعها لتقديم المزيد من الدعم لإستكمال تنمية مهارات الفتيات.. ووجهت مي محمود مدير مركز الأعمال بالمجلس القومي للمرأة،،الشكر والتقدير للوزير حسن شحاتة لما تلعبه الوزرة من دورٍ هام في تدريب وتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل وقالت:"لعل النماذج الناجحة من الفتيات اليوم خير دليل على ذلك"،مشيرةً إلى أن "المجلس" يتطلع لمنح فرص تسويق للمنتجات من خلال الجهات التي تتعاون مع المجلس مؤكدةً أنه بالفعل هناك فتيات قُمنّ بالتسويق لمنتجاتهن في المتحف المصري نظرا لجودة منتجاتهم، ومضيفةً أن "المجلس" يتابع مع الشركاء تسويق منتجات الخريجين،عن طريق قاعدة بياناتهم.

وبحسب بيان صحفي ضَمتّ قائمة المُتدربات المتفوقات،الـ25،الحاصلات جوائز وشهادت تقدير اليوم،هُنّ:رشا فوزى، ودنيا سيد يوسف، ومنى محمد فؤاد، ونورا فتحى، وياسمين محمود السيسي، وأمل الضمرى فرج، وفريال محمد مسلم، وشروق احمد سيد، وهناء احمد، وولاء أحمد محمد، ورحاب احمد محمد، وندي ناصر علي، وصفا إبراهيم احمد، ورشا محمد، وأم محمد عابدين، ومي زكريا السيد، ومنى جعفر الدولتلى، وهودنا المصرى، وأمانى جمعه محمود، ومنال محمد محمود، وإسراء مجدى عبد الفتاح، وقمر فهمي عبد الرشيد، ونورا زينهم مصطفى، وشادية فرج فراج، وصفاء حسن محمد..

وكان "الوزير" قد تحدث في بداية الفعالية عن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،بمواصلة تنفيذ خطة المساواة بين الجنسين فى مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمجهن فى سوق العمل، وتنمية مهاراتهن، وحماية المرأة العاملة، وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة وواجبات الأسرة في إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين فى مجال العمل، التي تم إطلاقها عام 2022..وقال أن وزارة العمل تحرص على تقديم كافة أشكال الدعم للمرأة المصرية في مجال العمل، من خلال الجهود التي تقوم بها "وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة"، على المستوى المركزي والوحدات الفرعية بكافة مديريات العمل، حيث تسعى الي تحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة فى مجال العمل، وتمكين المرأة اقتصاديا، فضلًا عن التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص،هذا بالإضافة الي سد الفجوات بين الجنسين في الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين في الحصول على فرص أفضل فى وظائف المستقبل،وكذلك تنمية مهارات المرأة للالتحاق بسوق العمل..

-منح تدريب مجانية في "الساليزيان الإيطالي"..

وأعلن وزير العمل حسن شحاتة،عن منحة مجانية للشباب،للتدريب المهني،داخل معهد الساليزيان الإيطالي "دون بوسكو"،فرع الإسكندرية،تنفيذًا لبروتوكول بين "الوزارة" و"المعهد" يوم 5 مارس الجاري،وأضاف أن الوزارة تواصل دورها في تدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل،وتنمية مهارات الشباب تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية..ودعا الوزير،الشباب الراغب في الحصول على دورات تدريبية،التقديم عليها،موضحًا أنها عبارة عن 3 دورات مجانية "فنية ولغوية ومهارات حياة "،وأن الدورات الفنية المتاحة عبارة عن:لحام مستوي اول" كهرباء،وأوكسي الاسيتيلين،و

لحام ثاني "ارجون"،وتركيبات كهربائية كهرباء تحكم آلي Classic Control الكترونيات،ولف مواتير،وتبريد،وتكييف plc،وخراطة cnc،وخياطة وتفصيل ملابس"مستوي أول"،وخياطة وتفصيل ملابس" مستوي ثاني"..والدورات اللغوية المتاحة للاختيار في هذه المنحة في اللغتين الإنجليزية، والايطالية،والموضوعات التى سوف تدرس في دورة مهارات الحياة عبارة عن:الوعي الذاتي ومعرفة نقاط القوة والضعف،ومهارات التواصل،و تنظيم الوقت،و كتابة السيرة الذاتية بطريقة محترفة،و تعلم خوض مقابلات العمل..وأشار إلى أن مدة الدورات الفنية،تتراوح على حسب الدورة بين شهرين الى شهرين ونصف،والدورات اللغوية،شهر ونصف،ودورة مهارات الحياة 15 يوما،وانه يمكن التسجيل في المنحة من خلال هذا الرابط:https://forms.gle/oG7c4EzN6UcTnKXRA ،وعلى عنوان المعهد"99 شارع شريف الخديوى سابقًا - الإسكندرية"..

وشروط هذه المنحة،بحسب بيان صحفي هي:1. يشترط في المتدرب أن يكون مصري الجنسية..2. لا يتجاوز عمر المتدرب عن 40 عامًا..3. أن يكون حاصل علي مؤهل متوسط كحد ادنى..4. أن يكون متفرغًا تفرغًا كاملًا للدورات الثلاث..5. أن يجتاز المتدرب المقابلات الشخصية واختبار تحديد المستوى للدورات المتقدمة..6. الالتزام بمواعيد الدورة وعدم التغيب أكثر من 3 أيام خلال فترة الدورة..7. الالتزام بالسلوك الحسن وعدم ارتكاب اعمال او التفوه بألفاظ مخلة بالنظام العام..8.في حالة الإخلال بما سبق سيتم مطالبة المتدرب برد كامل القيمة للدورة، مع عدم توفير مقر إقامة للمتدرب المقيم خارج المحافظة وعدم توفير مصاريف انتقال خلال فترة التدريب..9. يجب على المتدرب حضور الثلاث دورات المقررة له، والنجاح فيها للحصول علي الشهادات..10. سوف يدفع المتدرب مبلغ التأمين وقدره 300 جنيه مصري، يسترده فور الانتهاء من الدورات الثلاث والتزامه بالشروط المذكورة..11. يحضر المتدرب إلى المعهد فقط عندما يتم ابلاغه شخصيًا بمواعيده وغير مسموح بخلاف ذلك..12. حال القبول في المنحة يجب الالتحاق بالثلاث دورات ولا يسمح بالحصول على دورة واحدة من الثلاثة..

وكانت وزارة العمل قد أعلنت يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024، عن توقيع بروتوكول تعاون مع معهد الساليزيان الإيطالي "دون بوسكو"،فرع الأسكندرية،في مجالات التدريب المهني،وتأهيل الشباب على المِهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج..يُشار هنا إلى أن بروتوكول التعاون المُماثل،والذي وَقّعُه وزير العمل حسن شحاتة نهاية شهر سبتمر 2023 الماضي مع فرع "المعهد" بالقاهرة،يُواصل تحقيق النجاح،حيث تدريب ما يقرب من 1000 مُتدرب –حتى الأن- بشهادات ومعايير دولية،بمنحة من وزارة العمل،لتنفيذ خطة تدريب أكثر من 4000 شاب وفتاة من مصر خلال الفترة المُقبلة..وخلال توقيع البروتوكول الجديد مع فرع المعهد بالإسكندرية في لقاء انعقد بديوان عام "الوزارة"، قال وزير العمل حسن شحاتة، أن توقيع بروتوكول جديد مع "المعهد الإيطالي"،يأتى فى إطار "سعي الوزارة" لتحقيق منظومة تدريب مُتكاملة لتنمية مهارات الموارد البشرية، ودعم قُدرات الشباب للحصول علي فرص عمل مناسبة من خلال التعاون القائم مع معهد السالزيان "دون بوسكو"،للارتقاء بالعملية التدريبية، وتقديم مقترحات التقنيات الحديثة لتجهيز مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، ودعمها بالخبرات التعليمية والتدريبية للحصول علي أعلي مستوي من التدريب الفني والحرفي..وشارك في هذا الاجتماع، الآب بيترو بيانكي الوكيل الاقليمي للدون بوسكو، وسلفاتوري مدير مكتب مشروعات الدون بوسكو بالشرق الاوسط،والآب توماس جون ليو وكيل المعهد، والمستشار يوسف فايز محامي بالشئون القانونية، وأمل جرجس محامية بالشئون القانونية، ومينا نصر مترجم..ومن فرع دون بسكو الأسكندرية:جيسودوس أروكيام مدي عام معهد دون بوسكو الأسكندرية، وقدرى وجيه منسق دورات تدريبية، وعماد مجدي، وأكرم فايز من الشئون الإدارية..

-العمل في الخارج:

..وجددت وزارة العمل،دعوتها إلى الشباب المصري،الراغب في العمل في الخارج،بتسجيل البيانات المطلوبة على الموقع الرسمي للوزارة،وذلك في إطار خطة تدشين قاعدة بيانات بأسماء راغبي العمل بالخارج،لتلبية فرص العمل التي تتلقاها "الوزارة" من الخارج عن طريق الإدارة العامة للتشغيل،أو مكاتب التمثيل العمالي بالخارج..وتستقبل "الوزارة" خلال هذه الأيام شباب سجلوا بياناتهم بنجاح،لإستلام الأوراق المطلوبة،وكذلك تنظيم محاضرات لهم في "وحدة توجيه ما قبل المُغادرة" لتوعيتهم بالحقوق والواجبات الخاصة بالعمل بالخارج،والتنبيه عليهم بالتعامل مع "الوزارة" فقط،حتى لا يتعرضوا لعمليات نصب إو إحتيال من جانب الصفحات أو الرسائل الوهمية،حيث أشاد الشباب بحسن الاستقبال بشكل لائق وكريم،مشيدين أيضا بدور وجهود الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،لحمايتهم ورعايتهم..وقال وزير العمل حسن شحاتة أن ذلك يحدث في إطار خطط الوزارة نحو توفير فرص عمل حقيقية للشباب في الداخل أو الخارج،للمُساهمة في التقليل من حجم البطالة التي تراجعت من 13% عام 2014،إلى أقل من 7% الأن،بفضل جهود الدولة المصرية بكافة مؤسساتها الوطنية لتوفير فرص عمل للشباب في المشروعات الوطنية العملاقة،أو في شركات القطاع الخاص من خلال مُلتقيات التوظيف بكافة محافظات مصر،ودعا "الوزير" الشباب إلى الإستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها وزارة العمل في مجال التدريب المهني،وتنمية المهارات على إحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج،تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،موجهًا أيضا الشباب بأهمية الإعلاء من قيمة العمل،والإتقان فيه..

وكان بيان لوزارة العمل،صدر الأسبوع الماضي،دعا الشباب المصري، الراغب في السفر للعمل بالخارج،الى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة،وتسجيل البيانات المطلوبة،موضحًا فتح باب التسجيل، "للعمل الموسمي بالخارج"، على مهنة "عامل زراعي"، مؤكدًا على أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير فرص عمل للشباب المصري في الداخل والخارج، وتنفيذ دور الوزارة فى رسم سياسات التشغيل، لفرص العمل الدائمة والموسمية،للعمالة المصرية المؤهلة،على أن يتم تسجيل البيانات على الموقع الرسمي للوزارة: https://www.manpower.gov.eg،مع العلم بأنه لن يتم قبول اي طلبات من راغبي العمل،يدويًا بديوان عام "الوزارة"..

وأوضحت هبة احمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل،توجيهات وزير العمل،بإعداد قاعدة بيانات رسمية من الشباب الراغب للعمل بالخارج،وتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة، على المهن المطلوبة فى سوق العمل الخارجي،وتجهيز العمالة المؤهلة والمدربة للعمل على تلك المهن من خلال قاعدة بيانات رسمية..وحددت" المدير العام"، خطوات التسجيل على الموقع الإلكترونى،بكتابة كافة البيانات، ووسيلة التواصل ومن بينها:1- الدخول على الموقع الرسمى للوزارة،وإختيار بند "تسجيل البيانات لأول مرة"..2- إختيار "تسجيل راغبي العمل "..3- تسجيل البيانات كالتالي:-اختيار رغبة "العمل بالخارج"..-اختيار "عمالة زراعية موسمية بالخارج "..- التأكد من تسجيل كافة البيانات المطلوبة،و رقم الهاتف،وجواز السفر وتاريخ الانتهاء على ان يكون ساري لمده سنة على الاقل.. -الاحتفاظ بكلمة السر..

جدير بالذكر أن وزارة العمل تعمل على توفير فرص عمل للشباب في الداخل من خلال التعاون مع القطاع الخاص في تنظيم ملتقيات التوظيف في كافة المحافظات،واصدار النشرة نصف الشهرية للتوظيف التي تضم مجموعة من فرص العمل في شركات القطاع الخاص،وأيضا توفير فرص العمل بالخارج عن طريق مكاتب التمثيل العمالي التابعة لها بالخارج،وتلقي طلبيات بفرص عمل من بعض البلدان التي ترغب في عمالة مؤهلة، بشكل رسمي،موسمية أو دائمة،كما تقوم الوزارة بدور كبير في ملف التدريب المهني وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج،كما قامت مؤخرا بتأسيس "وحدة توجيه ما قبل المغادرة " لتوعية الشباب الراغب في العمل بالخارج بالحقوق والواجبات، وطرق التواصل مع الوزارة ومكاتبها العمالية بالخارج في حال التعرض لأي مشكلات أو تحديات..يوضح الفيديو التالي خطوات التسجيل: https://www.youtube.com/watch?v=JcUqeWY5bFo&t=5s..

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