الزوارق الحربية للاحتلال الإسرائيلي تستهدف شاطئ مخيم النصيرات جنوب قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن الزوارق الحربية للاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار باتجاه شاطىء مخيم النصيرات جنوب قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين الفلسطينيين، فقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بمداهمة عدد من المنازل داخل مخيم عسكر القديم شرق مدينة نابلس، بعد اقتحام المخيم بعدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية، واندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال داخل المخيم.

كما نشر جيش الاحتلال قناصته فوق أسطح المباني العالية في محيط وداخل مخيم عسكر القديم شرق مدينة نابلس.

وفي بلدة سيلة جنوب مدينة جنين، اندلعت مواجهات عنيفة بين عدد من المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، حيث استهدف المقاومين الفلسطينيين جيش الاحتلال بعبوة محلية الصنع، وأطلق الاحتلال الرصاص الحي عليهم.