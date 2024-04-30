آليات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة عنبتا شرق مدينة طولكرم

اقتحمت آليات الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم الثلاثاء ، بلدة عنبتا من منطقة حاجز عناب العسكري شرق مدينة طولكرم ، وتمركزت آليات الاحتلال وسط البلدة ، وفي شارع السكة ، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية .

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، أن قوات الاحتلال قامت بمداهمة منزل مواطن فلسطيني داخل البلدة، دون الابلاغ عن اعتقالات أو إصابات.

كما اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة الخليل بالضفة الغربية، ونشر الاحتلال جنوده في منطقة باب الزاوية وحارة الشيخ وحبايل الرياح ومنطقة مفرق أبو الحلاوة.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية أن جيش الاحتلال اعتقل السيدة سلوى أبو وردة حمدان من منطقة "عيلة علي" شرق بيت لحم.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، سلسلة غارات عنيفة في شارع السكة شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

كما استهدف الطيران الحربي للاحتلال منزلين لعائلة "أبو جزر"، ومسجد عباد الرحمن في منطقة معن جنوب شرق مدينة خان يونس.

ونفذ الطيران الإسرائيلي غارة جوية في محيط الجامعة الإسلامية بمنطقة معن بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.