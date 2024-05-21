المقاومة الفلسطينية تستهدف قوات الاحتلال قرب مفترق بلدة طمون جنوب مدينة طوباس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن المقاومة الفلسطينية استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مفترق بلدة طمون جنوب طوباس، واندلعت مواجهات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحام الاحتلال البلدة.

اقتحم عدد كبير من جنود الجيش الإسرائيلي وجرافة عسكرية مدينة طوباس، وتستمر المواجهات العنيفة بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، التي تبادل خلالها الطرفان إطلاق النيران.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة بلدان وقرى فلسطينية، فاقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وانتشرت القوات الإسرائيلية في شوارع البلدة، دون الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات.

واقتحم الاحتلال الإسرائيلي بلدة يطا والشيوخ وسعير قضاء الخليل، وشن اقتحامات على بلدة سعير شمال مدينة الخليل.

مساء أمس الإثنين، استشهد 4 مواطنين فلسطينيين جراء غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي على منزلًا لعائلة "قنديل" في حي الصبرة، جنوب مدينة غزة، وتم نقل جثامين الشهداء إلى مستشفى المعمداني في قطاع غزة، ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المدنيين في جميع أنحاء قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، وتزايد عدد الشهداء الفلسطينيين جراء الاستهداف المستمر للفلسطينيين ليصل عدد الشهداء إلى 35،562 فلسطينيًا، وارتفع عدد المصابين إلى 79،652 مصابًا، ولا يزال آلاف المفقودين تحت ركام المباني المنهارة في قطاع غزة.