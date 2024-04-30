طيران الاحتلال يجدد غاراته على شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، غارات جوية مكثفة على شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، شن الطيران الحربي الإسرائيلي، سلسلة غارات عنيفة في شارع السكة شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

واستهدف الطيران الحربي للاحتلال منزلين لعائلة "أبو جزر"، ومسجد عباد الرحمن في منطقة معن جنوب شرق مدينة خان يونس.

كما نفذ الطيران الإسرائيلي غارة جوية في محيط الجامعة الإسلامية بمنطقة معن بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة الخليل بالضفة الغربية، ونشر الاحتلال جنوده في منطقة باب الزاوية وحارة الشيخ وحبايل الرياح ومنطقة مفرق أبو الحلاوة.

كما أفادت مصادر محلية فلسطينية أن جيش الاحتلال اعتقل السيدة سلوى أبو وردة حمدان من منطقة "عيلة علي" شرق بيت لحم.