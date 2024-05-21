حزب الله اللبناني يعلن استهداف جنود إسرائيليين في موقع الراهب بالأسلحة الصاروخية

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، أن مقاتليه استهدفوا عددًا من جنود الجيش الإسرائيلي كانت تتحرك ‏في محيط موقع الراهب بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

وأمس الإثنين، أفادت وسائل إعلام لبنانية، أن حزب الله اللبناني استهدف مجموعة من الجنود الإسرائيليين في موقع المالكية بالأسلحة ‏الصاروخية وحققوا إصابات مؤكدة.

كما شنت طائرتين تابعتين لحزب الله اللبناني قصفا على هدفا إسرائيليا حيويا في إيلات، واستهدف مقاتلي حزب الله اللبناني موقع المرج الإسرائيلي ‏بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة ، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.