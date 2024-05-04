فلسطين.. شهداء وإصابات جراء استهداف الاحتلال منزلًا بحي الصفطاوي شمال غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بسقوط عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين جراء استهداف الاحتلال منزلًا في شارع أحمد ياسين بحي الصفطاوي شمال قطاع غزة.

ومنذ قليل، استشهد مواطن فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف شقة سكنية بحي الجنينة شرق مدينة رفح الفلسطينية.

كما استشهد فلسطينيين اثنين وأصيب خمسة آخرين جراء استهداف الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "البلبيسي" في محيط مركز شرطة الوسطى على شارع صلاح الدين في وسط قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن هناك عدد من الشهداء جراء استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة "البلبيسي" في محيط مركز شرطة الوسطى.

كما شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة استهدف بها محيط مركز "أبو مدين" شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وحاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في بلدة دير الغصون شمال طولكرم، بعد اقتحام الاحتلال البلدة.

كما اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومواطنين فلسطينيين، وأفادت مصادر فلسطينية بسماع دوي انفجارات عنيفة بمحيط المنزل المحاصر في دير الغصون قرب طولكرم.

وأرسل الاحتلال الإسرائيلي تعزيزات عسكرية اقتحمت دير الغصون بمدينة طولكرم تزامنًا مع اشتباكات عنيفة داخل البلدة.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم، باستشهاد فلسطينيين اثنين في اقتحام القوات الإسرائيلية لبلدة دير الغصون شمال طولكرم.