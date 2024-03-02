وزارة العمل في 7 أيام.. خطط لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة

أصدرت وزارة العمل اليوم السبت "إنفوجراف " بشأن نشاط الوزارة خلال الـ7 أيام الماضية، حيث بدأ وزير العمل حسن شحاتة نشاط الأسبوع بجولة ميدانية لمحافظة بورسعيد حيث إستقبله اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، في مكتبه بديوان عام المحافظة، في بداية جولته داخل مواقع عمل بالمحافظة، وتضمنت الجولة زيارة لمواقع عمل،ولقاءات مع أصحاب أعمال وعمال،لتعزيز علاقات العمل في مقرات الإنتاج..وكذلك تسليم عقود عمل وهدايا لذوي همم من أبناء المحافظة، وجوائز لأوائل خريجي وحدة التدريب المُتنقلة،وشهادات للمُتدربين والمُدربين على برامج تدريبية متنوعة بمراكز التدريب المهني التابعة للمديرية..وخلال الجولة افتتح " الوزير " البث التجريبي لمنصة العمالة غير المنتظمة الجديدة والتي تُساعد في تسهيل الخدمات المقدمة للمقاولين وأصحاب العمل لتسجيل بياناتهم وبيانات العمالة غير المنتظمة لديهم ، لتقديم أفضل الخدمات وسبل الرعاية لتلك الفئة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برعايتهم وحمايتهم صحيًا واجتماعيًا، وتحقيق حياة كريمة لهم ..وكذلك شملت الجولة تفقد عدد من المصانع والشركات ،منها شركتي "الضفائر الكهربائية" و" كابسي للدهانات" ذات الإستثمار المحلي والأجنبي ، ومصنع "ستايلر" لصناعة البطاطين والسجاد والملابس ..كما جرى خلال الأسبوع تسليم وزير العمل ،بديوان عام "الوزارة" مجموعة من الرُخص الدائمة لمراكز تدريب مهني خاصة في عددِ من المحافظات ،تقدمت بطلبات للعمل مع "الوزارة" في مشروع "مهني 2030" ،الذي أطلقه "الوزير" ،مؤخرا ،بالتعاون مع القطاع الخاص .. كما وجه شحاتة ، إدارة العمالة غير المنتظمة بالوزارة بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف إعانات عاجلة لضحايا حادث معدية منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة..كما دعت وزارة العمل ،الشباب المصري، الراغب في السفر للعمل بالخارج ،الى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة ،وتسجيل البيانات المطلوبة ..وأصدرت وزارة العمل نشرة التوظيف نصف الشهرية ،التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص .. وإستمرت مديريات العمل بالمحافظات فى تنفيذ خطة الوزارة بشأن تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل،وتوفير فرص العمل تنسيقا مع القطاع الخاص، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية،والتفتيش على المنشأت لتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل..إلى التفاصيل..

-جولة بورسعيد :

في بداية الأسبوع إستقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،في مكتبه بديوان عام المحافظة، وزير العمل حسن شحاتة،والوفد المرافق له من المُستشارين ورؤساء إدارات مركزية،ومديري إدارات ،وذلك في بداية جولته الميدانية داخل مواقع عمل بالمحافظة..ناقش الجانبان مجموعة من ملفات التعاون المشتركة،مع الوزارة ومديرية العمل بالمحافظة،ومنها التدريب المهني،وتقديم الخدمات للمواطنين بالمحافظة،وتوفير فرص عمل لائقة للشباب،وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل،إضافة إلى جُهود تعيين ذوي الهمم ،ورعاية العمالة غير المنتظمة ،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية..إستعرض" الوزير شحاتة" أمام الحضور ،فلسفة "مشروع مهني 2030" الذي أطلقته "الوزارة" مُؤخرًا بهدف تدريب مليون مُتدرب على مِهن يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ،بالتعاون مع أكثر من 670 مركز تدريب خاص على مستوى الجمهورية،تستهدفهم "الوزارة" للعمل معهم ..

وبحسب بيان للوزارة قال عبد الونيس عبدالله مدير مديرية عمل بورسعيد أن جولة الوزير "شحاتة" تتضمنت زيارة في مواقع عمل،ولقاءات مع أصحاب أعمال وعمال،لتعزيز علاقات العمل في مقرات الإنتاج..وكذلك تسليم عقود عمل وهدايا لذوي همم من أبناء المحافظة، وجوائز لأوائل خريجي وحدة التدريب المُتنقلة،وشهادات للمُتدربين والمُدربين على برامج تدريبية متنوعة بمراكز التدريب المهني التابعة للمديرية..وخلال الجولة افتتح " الوزير " البث التجريبي لمنصة العمالة غير المنتظمة الجديدة والتي تُساعد في تسهيل الخدمات المقدمة للمقاولين وأصحاب العمل لتسجيل بياناتهم وبيانات العمالة غير المنتظمة لديهم ، لتقديم أفضل الخدمات وسبل الرعاية لتلك الفئة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برعايتهم وحمايتهم صحيًا واجتماعيًا، وتحقيق حياة كريمة لهم ..وكذلك تتضمنت الجولة تفقد عدد من المصانع والشركات ،منها شركتي "الضفائر الكهربائية" و" كابسي للدهانات" ،ومصنع "ستايلر" لصناعة البطاطين والسجاد والملابس،ذات الإستثمار المحلي والأجنبي ..

-كلمة الوزير :

كما أكد حسن شحاتة وزير العمل، على أن حرصه على تنظيم هذه الجولة في بور سعيد ،يأتي من منطلق أهمية هذه المحافظة الباسلة ،والتي يذكر التاريخ أبناءها بكل فخر واعتزاز ،كما انها من المحافظات صاحبة الأرض الخصبة في الاستثمار، لما تضمه من قلاع صناعية ،وقوى بشرية ناجحة ،تقود عملية التنمية والإنتاج ..وقال الوزير شحاتة خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لفعاليات جولته في محافظة بور سعيد ،يصطحبه فيها اللواء المحافظ عادل الغضبان ،وقيادات مدير يوم العمل برئاسة عبدالونيس عبدالله ،أن هناك العديد من الملفات التي تقوم الوزارة بتنفيذها خلال هذه الأيام ،بالتعاون مع كافة شركاء العمل والتنمية ،موضحا أن هذه الجولة تتضمن العديد من الفعاليات في إطار ذلك ،منها تنفيذ خطط الوزارة نحو دمج ذوي الهمم في سوق العمل ..وتطوير منظومة التدريب المهني ..واطلاق منصة إلكترونية للعمالة غير المنتظمة ..وايضا تطبيق القانون داخل مواقع العمل والإنتاج ،وتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل ،وجهود الوزارة في سرعة اصدار قانون العمل..

وأوضح الوزير شحاتة أن تسليم عقود لذوي همم في بورسعيد اليوم ،هو استكمال لتنفيذ خطة الوزارة ومديرياتها في الحصر والتدريب والتشغيل لذوي الهمم، وتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018،ودمجهم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية..وقال :إن الوزارة ومديرياتها نجحوا في تعيين فعلي لما يقرب من 13 الف من ذوي الهمم منذ بداية 2023 وحتى الآن ..كما يأتي تسليم شهادات تدريب لخريجين جدد من مركز التدريب المهني التابع للوزارة في بور سعيد - تمتلك الوزارة 75 مركز ثابت ومتنقل على مستوى الجمهورية - يأتي في إطار خطة الوزارة لتنمية مهارات الشباب على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ..ونسعى هذه الأيام لتطوير منظومة التدريب المهني بمشروع جديد اسمه "مهني 2030"،بالتعاون مع القطاع الخاص الذي تتطلع من خلاله إلى تدريب مليون متدرب سنويا ،بالتعاون مع أكثر من 670 مركز تدريب مهني خاص نستهدف تقنين أوضاعهم..وبشأن البث التجريبي للمنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة ،قال الوزير أن بور سعيد هي المحطة الثانية بعد محافظة الأسكندرية التي شهدت البث الأولي والتجريبي لمنظومة تشغيل وحماية العمالة غير المنتظمة ،والتي تهدف الى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونيًا، وذلك من كل جوانبها «المالية والفنية وقواعد البيانات»، تماشيًا مع سياسات «الوزارة» نحو التحول الرقمى،كما تهدف إلى ميكنة تلك المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات على المقاولين وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة، التى تعمل بها عمالة غير منتظمة، وتسهيل الإجراءات وبيانات التسجيل،لضمان صحة، ودقة قاعدة البيانات، ما سيترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق...وأوضح الوزير أنه وجه لإدارات المختصة بسرعة تجهيز وتوفير الامكانيات اللازمة لكافة مديريات العمل لتسهيل التعامل مع هذه "المنظومة الجديدة" ..وعن زيارة مواقع العمل اليوم منها شركتي "الضفائر الكهربائية " و" كابسي " ،أكد الوزير أن ذلك يأتي حرصا على تعزيز علاقات العمل وتطبيق القوانين في كافة مواقع الإنتاج ،وايضا للتأكيد على توجهات الدولة والقيادة السياسية للتشجيع على الاستثمار المحلي والأجنبي ،وفي هذا الإطار تسعي وزارة العمل خلال هذه الأيام على سرعة اصدار قانون العمل بعد عرضه على الحوار الاجتماعي ،بهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ،وايضا التشجيع على الاستثمار المحلي والأجنبي ..

-كلمة المحافظ :

وخلال كلمته، وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الشكر لوزير العمل لزيارته لبورسعيد، والتى تؤكد على وجود كيانات اقتصادية وعمالية عملاقة ، تضخ أمل وحيوية وشباب لمصر بأكملها ، مؤكدا على الجهود المتواصلة لوزارة العمل فى رعاية جميع الفئات بمحافظة بورسعيد ، و تخفيف العبء عن كاهل العمال، لافتا أننا لا ندخر جهدا فى تقديم كافة التسهيلات والرعاية لجميع فئات المجتمع بما يساهم فى الارتقاء بمستوى معيشتهم و دعمهم فى مختلف الظروف ، وبما يتماشى مع قطار التنمية الذى تشهده الدولة على كافة الأصعدة .

واستعرض محافظ بورسعيد التطور الذي شهده القطاع الصناعي في بورسعيد، والذي وفر الٱلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد والمحافظات المجاورة، سواء في جنوب وغرب والمنطقة الحرة العامة للاستثمار داخل بورسعيد، فضلا عن المنطقة اللوجيستية والصناعية بشرق بورسعيد، والتي تعد المستقبل الواعد لمحافظة بورسعيد، ويتم تأهيلها على أعلى مستوى لاستقبال الكيانات الاقتصادية من مختلف الدول الصناعية.

وبعث اللواء عادل الغضبان رسالة طمأنينة للعمال من أبناء بورسعيد تؤكد على أن المحافظة توفر المزيد من فرص العمل باستمرار من خلال الاستمرار في إقامة المصانع والكيانات الاقتصادية، سواء لابناءها أو ابناء المحافظات المجاورة، ونسعى لتوفير كافة سبل الراحة والأمان والمناخ المناسب للعمال..وأشاد الوزير بمشروع رأس الحكمة وقال إنه دليل على الاستقرار الاقتصادي في مصر ،وسيوفر المزيد من فرص العمل ..

-كلمة مدير المديرية :

ومن جانبه وجه عبد الونيس عبدالله مدير مديرية العمل ببورسعيد الشكر والتقدير للوزير والمحافظ علي دعمهم للمديرية، مرحبا بالوزير في المدينة الباسلة التي تحمل في تاريخها مجد البطولة والوطنية والعطاء في خدمة مصرنا العزيزة، موضحا أن مديرية العمل تعمل في إطار تنفيذ رسالة الوزارة وهي تحقيق التوازن بين طرفي العملية الانتاجية لإستقرار سوق العمل ودفع عجلة التنمية ، وذلك من خلال توفير فرص عمل لائقة للراغبين في العمل وتطوير مهاراتهم لتاهيلهم لسوق العمل وكذلك ضمان تحسين شروط وظروف العمل ودعم المساواة ومنع التمييز وتحسين بيئة العمل ، وتوعية طرفي العملية الانتاجية بالتعاون مع شركاء النجاح ، مستعرضاً بعض انجازات المديرية من اغسطس 2022 حتى الأن والتى تضمنت :

تعيين 11368 شابا وفتاة ،منهم 351 من ذوي الهمم ، وقياس مستوي المهارة 11516 عامل ، وإصدار ترخيص مزاولة الحرفة لـ 11516 عامل ، وتنظيم ملتقيات لتعيين ذوي الهمم وفرت اكثر من 150 فرصة ، كما جرى خلال الفترة المشار اليها في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التفتيش علي 2137 منشأة ، وتنظيم 16 لجنة تحكيم طبي لعدد 156 حالة ، و 1129 قياس ،و لجان للتراخيص بواقع 75 لجنة ، اما عن التوعية في مجال العمل فقد بلغ عدد الندوات 108 ندوة، المستفيدين منها 3240 عاملا،بهدف التوعية بالحقوق و الواجبات وارساء قيمة العمل وتعزير علاقات العمل بين شركاء التنمية،والتوعية بحقوق المرأة العاملة في الدستور و القانون ، كما شاركت المديرية واجهزتها في اطلاق مبادرة 100 يوم صحة بالمنطقة الحرة للاستثمار والكشف علي العاملات ب 20 شركة ، من خلالها جرى تنظيم 25 قافلة طبية من قوافل تمكين و حماية للمرأة في أماكن عملها استفادت منها 3600 عاملة بالمنطقة الحرة للاستثمار و المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ..

وأضاف مدير المديرية انه في مجال التفتيش العمالي جرى التفتيش علي 7850 منشأة ، يعمل بها 121778 عاملا ،وبحث 549 شكوى عمالية ..وفي مجال رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة صحيا واجتماعيا ،بلغت الحالات 262 عامل بمبلغ 768 الف جنيه ، وبلغت قيمة المنح الدورية المنصرفة للعمال في المناسبات الاجتماعية " 4285 " عامل، بمبلغ مليون و232 الف جنيه ، أما عن انجاز مركز تدريب مهنى بورسعيد ،من أغسطس 2022 حتى فبراير 2024 جرى تنظيم 34 دورة تدريبية مجانية استفاد منها 342 شاب وفتاة على مهن التفصيل والخياطة ، وصيانة المحمول ، والكهرباء، ومهارات الحاسب الآلي، واللغات ،و8 دورات تدريبية استفاد منها 105 شاب بعدد ساعات 980 ساعة بالتعاون مع شركة صناعة الضفائر الكهربائية ،ومديرية الزراعة، وشركة وبتروجيت حقل ظهر ،وهيئة المستقلين الدوليين ، وتنظيم 32 ندوة للتوعية لعدد 665 متدرب وخريج ..

وافتتح الوزير والمحافظ معرض لمنتجات خريجين الدورات التدريبية التي تنظمها الوزارة للشباب بالمحافظة وبالمجان ، ووجه الوزير خلال تفقده للمعرض بتخصيص ورشة بمركز التدريب المهنى الثابت التابع لمديرية العمل لإنتاج وترويج منتجاتهم وتقديم مزيد من الدعم والتشجيع لهم فى مشروعاتهم الخاصة ،وزيارة لمواقع عمل وإنتاج ..بمشاركة قيادات عمالية ،وممثلي أصحاب أعمال ونواب برلمان .

-مع ذوي الهمم وخريجي التدريب المهني :

كما سَلَّم حسن شحاتة وزير العمل، ومحافظ بورسعيد، بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا ، 50 عقد عمل لذوي همم ،من ضمن 150 عقدًا، للعمل بشركات قطاع خاص بالمحافظة ، وماكينات خياطة جوائز لأوائل الخريجين من عربة التدريب المهني المُتنقلة التابعة للوزارة ، التي تقوم بدورها داخل المحافظة، وتساعدهم على إقامة مشروعات صغيرة توفر لهم حياة كريمة ،وكذلك حقائب أدوات للمُتدربين على مهنة توصيل الكهرباء وصيانة المحمول، وشهادات إتمام التدريب المهني للمُتدربين والمُدربين ،بمراكز التدريب الثابتة التابعة للمديرية،على المهن التي يحتاجها سوق العمل ..جاء ذلك خلال جولة للوزير داخل محافظة بورسعيد ، بمشاركة قيادات عمالية ،وممثلي أصحاب أعمال ونواب برلمان..وشاهد الوزير والمحافظ عرضًا بالفيديو حول انجازات مديرية العمل ببورسعيد حول تنفيذ خطط الوزارة من تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل وتوفير فرص عمل لائقة لذوي الهمم وتشغيل وحماية العمالة غير المنتظمة، وغيرها من أنشطة المديرية..

-قصص النجاح :

وشاهد الوزير والمحافظ استعراض نماذج نجاح من خريجات برامج التدريب المهنى المجانية التى وفرتها المديرية للفتيات على المهن التى يحتاجها سوق العمل ، حيث قدمت مجموعة من الفتيات نبذة حول مشروعهم " TNبراند " ، لملابس الأطفال والحريمي ، وتنفيذ أشكال الاكسسوارات و الكورشيه " الهاند ميد"، يُعبر عن الشخصية ،ويضيف لمسة من الجمال على الإطلالة بجودة عالية ، وأصحاب المشروع هم : رضوى السعيد الخولي ، وریم محمد ابراهيم ابو كرات ، وآیه محمود شطا ، ومروه محمد عبد الوهاب من حملة المؤهلات العليا والماجستير ، حيث بدأت حكايتهن من أول يوم قدموا فيه أوراقهم لمديرية العمل للإلتحاق ببرنامج التفصيل المجاني ، حيث نوهوا إلى انهم قاموا بعمل "انترفيو" وبعدها جرى الاتصال بهم ، وبدأت محاضرات تنمية بشرية ،ثم محاضرات حول الماكينات وانواعها وطرق إستخدامها، والقص وتقفيل المنتجات علي ماكينات الخياطة ، وفازوا بالمركز الأول وباعوا اول منتجات لهم ، وفى ختام العرض قدموا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، ووزير العمل حسن شحاتة ، ومحافظ بورسعيد علي تقديم كل الدعم للشباب وتقديم متدربات قادرات علي تحدي الحياة وانتاج منتجات تواكب العصر وذلك يعتبر تحدي للظروف الحالية،بحسب قولهم..

..والعرض الثانى قدمته ياسمين علي البستاني ، 32 سنة ، بكالوريوس خدمة اجتماعية دفعة 2013 ،استعرضت فيه عملها لمدة 5 سنين فى القطاع الخاص ، ثم زواجها وتركها للعمل ، وقالت : "بحب الرسم والفاشون ومن هنا قررت أن أصبح " فاشون ديزاينر" ، والتحقت بالدورة عن طريق مديرية العمل لتعلم تفصيل وخياطة مجانى ، حتى إتمام التدريب وتعلمت بورشه عمل عن ريادة الأعمال وكيفية عمل مشروع صغير ومن هنا بدأت فكرة المشروع"..وأضافت :"كنا 3 بنات شخصيات مختلفة..ونقدم الشكر لهيئة التدريب المهني على كل الدعم والتشجيع اللي قدموه لنا خلال 200 ساعة تدريب" .

-"عرض فني " لذوي الهمم :-

شهد وزير العمل ،ومحافظ بور سعيد اللواء ،عرض فني لمجموعة من ذوي الهمم بمحافظة بور سعيد ،وذلك على خلفية اغنية " فيها حاجة حلوة"،وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان الموسيقار عمر خيرت، وغناء ريهام عبد الحكيم..واغنية "يا اغلى اسم في الوجود " بصوت المطرب حسين الجسمي..وأكد الوزير أن ملف دمج ذوي الهمم في سوق العمل من اولويات توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،وقال أن الوزارة نجحت في تعيين ما يقرب من 13 الف من ذوي الهمم على مستوى الجمهورية منذ يناير 2023 وحتى الآن ..

-مع العاملين بمديرية العمل :

وحرص حسن شحاتة وزير العمل ،خلال جولته بمحافظة بورسعيد ، على تنظيم لقاء مع العاملين بمديرية عمل المحافظة برئاسة عبدالونيس عبدالله مديري المديرية،وذلك داخل قاعة السفيرة فايزة النجا،وحثهم على التعامل مع المواطنين بشكل لائق وكريم ،اثناء تقديم الخدمات .. واستمع الوزير من العاملين بالمديرية إلى استفساراتهم بشأن خطط الوزارة ،خاصة" مشروع مهني 2030"،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل ،ورقمنة منظومة العمالة غير المنتظمة..وخلال حديثه معهم حث الوزير العاملين بالمديرية بتكثيف الجهود للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة ،وتطبيق القانون ،وتنفيذ خطة الوزارة في مشروعها التدريبي 2030، الذي تستهدف الوزارة من خلاله تدريب مليون متدرب بالتعاون مع القطاع الخاص ..كما أكد الوزير على أهمية تكثيف الجهود في مجال تفتيش للعمل ،وتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل من أجل زيادة الإنتاج ،وكذلك الاهتمام بدمج ذوي الهمم في سوق العمل لتنفيذ تكليف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ..

وشهد وزير العمل ،ومحافظ بور سعيد ، بمبنى مديرية العمل بمحافظة بورسعيد، خلال الجولة التفقدية للمحافظة إطلاق البث الأولي «للمنصة الإلكترونية» للعمالة غير المنتظمة، وكان في استقباله مدير المديرية عبدالونيس عبدالله..وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن المنصة تهدف إلى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونيًّا، وذلك من كل جوانبها «المالية والفنية وقواعد البيانات»، تماشيًا مع سياسات «الوزارة» نحو التحول الرقمى..وقال الوزير أن المنصة تهدف إلى ميكنة تلك المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات على المقاولين وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة، التى تعمل بها عمالة غير منتظمة، وتسهيل الإجراءات وبيانات التسجيل، مشيرًا إلى أن هذه المنصة الإلكترونية الجديدة ستضمن صحة، ودقة قاعدة البيانات، ما سيترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق، ووجّه الوزير بسرعة تجهيز باقي مديريات العمل لتسهيل التعامل مع «المنظومة الجديدة».ودعا المقاولين وأصحاب الأعمال من أبناء المحافظة بالتوجه إلى مقر مديرية العمل بالمحافظة للتعرف على المنظومة وتسجيل بياناتهم ،للوقوف على أي ملاحظات قبل البث الكامل للمنظومة ،لتصبح متاحة للتسجيل بشكل مباشر ..

واستمع الوزير من المختصين عرض عن كيفية دخول المقاولين لتسجيل بياناتهم على المنصة المُزمع إطلاقها بشكل كامل ،تمهيدًا للحصول على الخدمة الكترونيًا تماشيًا مع توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، موجهًا بسرعة البدء في إطلاق بث آولي للمنصة على عدد من المحافظات بالتوالي، والعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تظهر أثناء البث لضمان تحقيق المنصة لهدفها على أكمل وجه، ويُشار إلى أن وزارة العمل تتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة من خلال إدارات مختصة،ووحدة تنفيذية، بمتابعة "حسابات العمالة غير المنتظمة" في جميع المحافظات، طبقاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وتَسعى خلال هذه الفترة نحو التوسع في قاعدة البيانات، وتقديم الخدمات، لهذه الفئة بشكل أوسع، وبكافة مجالاتها وتخصصاتها، تنفيذاً لتكليفات الرئيس.

-"تفقد مواقع انتاج ":

..و تفقد وزير العمل ، ومحافظ بورسعيد ، مصنع "إس.إى وايرينج سيستمز" لتصنيع الضفائر الكهربائية، الذي تديره مجموعة سوميتومو اليابانية المُتخصصة في إنتاج الأسلاك والضفائر الكهربائية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد،وكان في استقباله احمد غازي مدير مصنع بور سعيد ، وذلك في إطار جولة الوزير شحاتة اليوم إلى محافظة بور سعيد .وأكد الوزير أن مصر لديها مناخ أمن للإستثمار الإجنبي ،وتمتلك عمال ماهرون قادرون على العمل والإنتاج ،ومواكبة تطورات العصر الحديث في مجال العمل والصناعة..وأوضح " الوزير" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يوجه بإستمرار بتشجيع الإستثمار،وتنمية مهارات العمل ،على إحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ،وأشار إلى وزارة العمل تحرص دائمًا على تطبيق القانون داخل مواقع العمل والإنتاج ،من أجل بيئة لائقة يستفيد منها صاحب العمل والعامل ..

وتفقد وزير العمل ،شركة كابسي للدهانات بمحافظة بور سعيد،وذلك في إطار جولته بالمحافظة،يرافقه اللواء المحافظ ،وحث الوزير العمال على المزيد من العمل والإنتاج للُمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة ،التي يُرسي قواعدها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،وقال الوزير أن القيادة السياسية حريصة على تقديم كل أنواع المُساندة ،والدعم لتشجيع الإستثمار ،وزيادة الإنتاج ،وتوفير فرص عمل ،وأن "الوزارة" تبذل كل جهودها من أجل المزيد من تعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل ،والعامل ،وصناعة بيئة عمل لائقة ،لصالح "طرفي الإنتاج" ..وكان في استقبال الوزير ،رئيس مجلس الإدارة المهندس محمد السيد ..

واختتم حسن شحاتة وزير العمل جولته في محافظة بور سعيد ،بزيارة إلى ، مصنع "ستايلر" لصناعة البطاطين والسجاد والملابس "ASLAN " بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد..بصحبة محافظ بور سعيد ..وأكد الوزير شحاتة على سعادته بحجم عمل وإنتاج هذا المصنع ،والنماذج النسائية المشرفة التي تعمل فيه ،وقال أن ذلك يؤكد دور المرأة في عملية التنمية ،وأنها جديرة بثقة القيادة السياسية في إمكانياتها العملية ..واستقبلت الوزير في الجولة المهندسة أسماء يحيى، المدير التنفيذي للمصنع،والتي شرحت مراحل الإنتاج المختلفة للبطاطين، ومنها مرحلة التكييس والتعبئة تمهيدًا لتصدير المنتجات في أفضل صورة ممكنة للدول الأخرى..

-"مهني 2030" :

وسَلّم وزير العمل حسن شحاتة ،بديوان عام "الوزارة" مجموعة من الرُخص الدائمة لمراكز تدريب مهني خاصة في عددِ من المحافظات ،تقدمت بطلبات للعمل مع "الوزارة" في مشروع "مهني 2030" ،الذي أطلقه "الوزير" منتصف الشهر الماضي ،بالتعاون مع القطاع الخاص ،لتطوير منظومة التدريب المهني ،وإستهداف العمل مع أكثر من 670 "مركز خاص" ،لتدريب وتأهيل مليون مُدرب كل عام ،على المِهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بربط التدريب المهني بسوق العمل الداخلي والخارجي ..

وبحسب بيان صحفي يأتي تسليم هذه "الرُخص الدائمة" في إطار سرعة تنفيذ إستراتيجية "الوزارة"،بإصدار الرخص المؤقتة ،و الدائمة لمزاولة نشاط التدريب المهني في جميع المحافظات ،حيث تم اختيار هذه" المجموعة الأولي" من افضل نماذج القطاع الخاص، مالكي ومُدراء مراكز التدريب المهني الخاصة ،طبقًا لمعايير علمية وثقافية واجتماعية أهلتهم لنيل الثقة للمشاركة في تنفيذ خطة الدولة،بتخريج مُدربين،و مُتدربين حاصلين علي شهادات تدريب حقيقية ذات جودة عالية في مختلف المهن الفنية المطلوبة في السوق المحلي والدولي..وقال البيان أنه جاري عمل فحص دقيق لباقي المراكز التي تقدمت بطلبات للعمل مع الوزارة - وصل عددها إلى 819 مركز حتى الآن- للحصول علي "الرخصة النهائية" لضمان تنفيذ وتحقيق الهدف من مشروع مهني 2030 تحت شعار: " مليون فني تقني صالح لسوق العمل الخارجي"..ودار حوار بين وزير العمل ،واصحاب المراكز الخاصة للتعرف على أبرز التحديات التي تواجههم خلال فترة الترخيص ،والعمل ،وأكد على أهمية ودور هذه المراكز لتنفيذ الهدف ،في اطار خطة الدولة بمشاركة القطاع الخاص في برامج التنمية والتدريب ..

..وأطلقت وزارة العمل مشروع "مهني 2030"، يوم 15 يناير 2024 ، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وحضور عددِ من الوزراء ، ونواب في مجلسي "النواب" و"الشيوخ" ، وممثلي منظمات عربية ودولية ،وأصحاب أعمال وعمال..ويُجسد "المشروع"، التعاون بين "الوزارة" و"القطاع الخاص" لتطوير منظومة التدريب المهني ، لتأهيل الشباب ، وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية ..كما أن "للمشروع " 7 أهداف هي:"1" - تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد ( 135 ، 136 ، 137 ، 138 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.."2" - الإرتقاء بالمستوى المهارى للشباب الى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.."3"- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.."4" - تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.."5" - توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد – أكاديمية – مركز تدريب ".."6" - يستهدف المشروع مليون مُتدرب كل عام ، ذات مهارة عالية،من جميع المحافظات ،وكذلك إستهداف أكثر من 670 مركزا خاصة تم حصرهم حتى الأن .."7" - اعتماد المُدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل ، واعتماد واعداد الحقائب التدريبية.

وكان وزير العمل حسن شحاتة قد شَكّل لجنة توجيهية للمشروع برئاسته ، وعضوية ممثلي وزارات "التعليم العالي والبحث العلمي – التربية و التعليم والتعليم الفني – التجارة والصناعة " ،وعدد من الخبراء والمُستشارين المتخصصين في ملف "التدريب المهني"،والتي تختص بمراجعة كافة أعمال المشروع، ومخرجاته وعلى الأخص الأدلة التدريبية، والبرامج التدريبية ، والمهارات اللازمة لكل مهنة ، والاختبارات اللازمة لقياسها ... الخ.

-تعويضات لعمالة غير مُنتظمة :

وجه حسن شحاتة وزير العمل ،خلال الاسبوع، إدارة العمالة غير المنتظمة بالوزارة بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف إعانات عاجلة لضحايا حادث معدية منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة،بواقع 200 الف جنيه لكل متوفي،و20 الف جنيه لكل مُصاب،من بند الحوادث الذي قرر الوزير بإستحداثة مؤخرًا ،على منظومة تشغيل وحماية العمالة غير المنتظمة..وفور وقوع حادث غرق المعدية على نهر النيل بقرية نكلا بمنشأة القناطر،أمس الأحد،وجه الوزير شحاتة، إدارة العمالة غير المنتظمة،ومديرية عمل الجيزة، بمتابعة الحادث،والحصول على كشف كامل بأسماء الضحايا من شركة المقاولات التي يعملون بها باليومية،وتبين أنهم من محافظات كفر الشيخ ، الجيزة، والفيوم ،وعددهم 15 عاملًا ،لقي 10 منهم مصرعهُم ،وأُصيب 5 أخرون..وبحسب بيان صحفي عن وزارة العمل ،فإن أسماء العمال الذين لقوا مصرعهم بالحادث: إيهاب محمد عبد النبي، عبد الرحمن ياسر فتحي، وسامي فؤاد عابدين، وسيف إبراهيم هنداوي، ومحمود إبراهيم محمود، وحمدي أسامه حمدي، وأحمد عز الدين يحي، ومحمود محمد السيد، وأيمن عيد السيد سلامة، وأيمن أحمد أحمد محمود..والمصابون : أسامة رشدي محمد، إبراهيم سمير عبد المنعم، أحمد إسماعيل عبد الحميد، محمد محمود عبد التواب، ومحمود عبد الغني محمود..وتوجه الوزير حسن شحاتة إلى أسر الضحايا بخالص العزاء ،وتمنى الشفاء العاجل للمصابين ..وكانت غرفة عمليات النجدة،تلقت بلاغًا من الأهالي بقرية نكلا في منشاة القناطر بالجيزة، بغرق مركب في نهر النيل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، والاستعانة برجال الإنقاذ النهري، وتبين أنه أثناء استقلال عدد من العمال مركب صغير لعبور نهر النيل، تعرض المركب للغرق...

جدير بالذكر أن وزارة العمل تتعامل مع ملف "تشغيل وحماية العمالة غير المنتظمة" من خلال إدارات مختصة،ووحدة تنفيذية مركزية، بمتابعة "حسابات العمالة غير المنتظمة" في جميع المحافظات، طبقاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وتَسعى خلال هذه الفترة نحو التوسع في قاعدة البيانات، وتقديم الخدمات، لهذه الفئة بشكل أوسع، وبكافة مجالاتها وتخصصاتها،وإطلاق منصة إلكترونية لها للتسهيل على المُقاولين عملية تسجيل البيانات،تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية..

-فرص عمل بالخارج :

ودعت وزارة العمل ،الشباب المصري، الراغب في السفر للعمل بالخارج ،الى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة ،وتسجيل البيانات المطلوبة..و أعلنت "الوزارة" ،عن فتح باب التسجيل من اليوم، "للعمل الموسمي بالخارج" ، على مهنة "عامل زراعي" ، مؤكدة أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير فرص عمل للشباب المصري في الداخل و الخارج ، وتحقيق دور الوزارة فى رسم سياسات التشغيل، لفرص العمل الدائمة والموسمية،للعمالة المصرية المؤهلة ،على أن يتم تسجيل البيانات على الموقع الرسمي للوزارة: https://www.manpower.gov.eg ، مع العلم بأنه لن يتم قبول اي طلبات من راغبي العمل،يدوياً بديوان عام "الوزارة"..

وأوضحت هبة احمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل ،توجيهات وزير العمل ،بإعداد قاعدة بيانات رسمية من الشباب الراغب للعمل بالخارج ،وتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة ، على المهن المطلوبة فى سوق العمل الخارجي،وتجهيز العمالة المؤهلة و المدربة للعمل على تلك المهن من خلال قاعدة بيانات رسمية..وحددت المدير العام ، خطوات التسجيل على الموقع الإلكترونى،بكتابة كافة البيانات، ووسيلة التواصل ومن بينها :1- الدخول على الموقع الرسمى للوزارة ..2- إختيار "تسجيل راغبي العمل " ..3- تسجيل البيانات كالتالي :-اختيار رغبة "العمل بالخارج" ..-اختيار "عمالة زراعية موسمية بالخارج " ..- التأكد من تسجيل رقم جواز السفر و تاريخ الانتهاء على ان يكون ساري لمده سنة على الاقل.. -الاحتفاظ بكلمة السر..

جدير بالذكر أن وزارة العمل تعمل على توفير فرص عمل للشباب في الداخل من خلال التعاون مع القطاع الخاص في تنظيم ملتقيات التوظيف في كافة المحافظات ،واصدار النشرة نصف الشهرية للتوظيف التي تضم مجموعة من فرص العمل في شركات القطاع الخاص ،وأيضا توفير فرص العمل بالخارج عن طريق مكاتب التمثيل العمالي التابعة لها بالخارج ،وتلقي طلبيات بفرص عمل من بعض البلدان التي ترغب في عمالة مؤهلة، بشكل رسمي ،موسمية أو دائمة ،كما تقوم الوزارة بدور كبير في ملف التدريب المهني وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ،كما قامت مؤخرا بتأسيس "وحدة توجيه ما قبل المغادرة " لتوعية الشباب الراغب في العمل بالخارج بالحقوق والواجبات، وطرق التواصل مع الوزارة ومكاتبها العمالية بالخارج في حال التعرض لأي مشكلات أو تحديات ...

-"نشرة التوظيف":

أصدرت وزارة العمل نشرة التوظيف نصف الشهرية ،التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص..وجدد حسن شحاتة وزير العمل دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص ،والإستفادة من كافة الخدمات التي تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل،وعلى الوظائف التي تُعلن عنها "الوزارة" من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية ،والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص..ووجه "الوزير" جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف،وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له،وتحري المصداقية في نشر فرص العمل ،والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بواقع 3500 جنيه كحد أدنى فى كل الوظائف ..

وقالت"الوزارة" في بيان صحفي أنها تلقت طلبات من 32 شركة قطاع خاص في 10 محافظات لديها 2674 وظيفة مٌتوفرة الأن،في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم" ،وذلك برواتب تبدأ من 3500 جنيه شهريا،فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي..وأوضحت "الوزارة" أن التقديم على هذه "الفرص الجديدة" خلال شهر مارس 2024،الجاري ،عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر،أو مديريات العمل بالمحافظات،أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان..وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت"..

وبحسب البيان قالت "الوزارة" أن نشرة التوظيف الدورية تَصّدُر كل 15 يومًا، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بـ"الإدارة"،و تُعلِن اليوم السبت عن فُرص عمل جديدة،مُتوفرة في 10 محافظات،هي: القاهرة ، والجيزة ، والغربية ، والفيوم ، والقليوبية ،ودمياط ، وسوهاج ، وأسيوط ، وبورسعيد ، والبحر الأحمر ..و في تخصصات: مشرف فريق ، وسكرتارية ، وعضو فريق ، ومساعد مدير مطعم ، ومشرف مطعم ، ومهندسين جودة وأوتوميشن وإنتاج وكهرباء ، ومحاسببين ، وشئون عاملين ، ومهندس زراعى ، ومندوب تسويق وبيع ، وأمين مخازن ، ومسئول تمويل ، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة ، وموظف استقبال ، وأخصائيين تمويل، ومسئول تعيينات، ومندوبين مبيعات وتوصيل، ومراقبين جودة ،وطباخين،وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج ، وأفراد أمن ، وعمال خياطة بكافة الأقسام ،وعمال انتاج ، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى ..

وجاء في البيان أن النشرة تضم مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة ، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة" الوزارة" بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018 ،ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل..كما يُشار هنا إلى أنه في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة ،تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات بإستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم مُلتقيات توظيف بالمحافظات، ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة..ورغم التحديات العالمية، يُشار هنا إلى أن البطالة تراجعت في مصر من حوالي 13% عام 2014،إلى اقل من 7% الأن ،بسبب خطة الدولة في المواجهة،من خلال المشروعات العملاقة ،وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل،وكذلك مُلتقيات التوظيف بالتعاون مع القطاع الخاص،وغيرها من "استراتيجيات المواجهة"...

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