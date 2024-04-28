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الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

رئيس جامعة بنى سويف الأهلية يناقش الخطة المستقبلية للعام المقبل

مؤتمر بجامعة بنى
مؤتمر بجامعة بنى سويف
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عقد الدكتور منصور حسن القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف الأهلية، اليوم، اجتماعا موسعا مع مديري البرامج لمتابعة سير العمل، وذلك بحضور الدكتورة سحر داود النائب الأكاديمي للجامعة الأهلية، ومحمد سليم، أمين عام الجامعة.
واطلع رئيس الجامعة خلال  الاجتماع على  آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بالبرامج  الدراسية وسير العملية التعليمية، ومناقشة الخطط المستقبلية للعام الجامعي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

  وناقش الاستعدادات لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني، موجهاً بتذليل كافة العقبات أمام الطلاب وتوفير كافة وسائل الراحة لهم، وتيسير كافة الإجراءات وضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية لصقل مهارات الطلاب البدنية والعقلية.

أجتماعا موسعا البرامج الدراسية الدكتور منصور حسن القائم