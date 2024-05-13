ضبط 18 سيارة مخالفة وسائقين حديثي السن وبدون رخص بهضبة الأهرام

شنت أجهزة محافظة الجيزة ممثلة في إدارة السرفيس والنقل الجماعي، حملات مكبرة بمنطقة هضبة الأهرام لضبط مخالفات المواقف العشوائي وتعريفة الركوب بمختلف ، وتمت الحملة تحت إشراف محمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي بالجيزة.

جرت الحملة برئاسة وليد حموده رئيس قطاع السرفيس بقطاع الهرم ومباحث المرور، بلوكمين مباحث مرور السرفيس الأمين محمد حنفى ، واستهدفت الحملة ضبط المخالفين من قائدي السيارات بمنطقة هضبة الأهرام ، و جاءت الحملة بناء على الشكاوى المتكررة من سكان هضبة الأهرام بوجود سائقين حديثي السن وبدون رخص وخارج منظومة النقل الجماعي .

أسفرت الحملة عن ضبط 18 سيارة شملت عدة مخالفات منها الوقوف في موقف عشوائى غير المقرر من المحافظة وقيادة سيارة بدون رخصة قيادة وضبط سائقين حديثي السن وضبط سائقين غير ملتزمين بتعريفة الزيادة.

حيث وجه اللواء احمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الوحدات المحلية بتشكيل غرف عمليات داخل الوحدات المحلية لتلقي شكاوي وبلاغات المواطنين الخاصه بتلاعب أي سائق بالتعريفات المحددة لخطوط السير واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين لتعريفات الركوب لضمان عدم استغلال المواطنين.

