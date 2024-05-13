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الإثنين 13 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

محافظة الجيزة تستجيب لشكوى مواطني أوسيم وإمبابة.. وغلق وتشميع محل رخام

استجابة لشكوي المواطنين
استجابة لشكوي المواطنين
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تلقت محافظة الجيزة شكوى المواطنين بشارع التأمين الصحي بمركز ومدينة أوسيم من قيام محل لقطع الرخام بإحداث ازعاج للمواطنين علي مدار اليوم والغلق في ساعات متاخرة من الليل مع وجود مرضي وكبار السن مما يؤثر عليهم، وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مركز أوسيم بفحص الشكوي والتعامل معها للاستجابة للمواطنين حيث جرى غلق وتشميع المحل المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حياله بعد ثبوت مخالفته لمواعيد العمل وعدم الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة.
وفي نفس الإطار شنت محافظة الجيزة من خلال حي إمبابة حملات لرفع الإشغالات والتعديات بمحيط عدداً من المستشفيات وبشوارع ارض الجمعية ومحمد حجازي والعامل الأول للتسهيل علي المواطنين استجابة للشكاوي الواردة .

استجابه لشكوي مواطني أوسيم وامبابة غلق وتشميع محل رخام لإحداث ازعاج للمواطنين حملات بمحيط المستشفيات والعامل الاول وحجازي محافظة الجيزة