لحين إحضار المتهمة.. تأجيل محاكمة سيدة أحدثت عاهة مستديمة لأخرى بالجيزة

أجلت الدائرة رقم -11- بمحكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة المتهمة “زينب.ع” لاتهامها بإحداث عاهة مستديمة لسيدة آخرى بمنطقة منشأة القناطر في محافظة الجيزة، لحين إحضار المتهمة ذاتها، لجلسة 29 مايو.

وجاء بأوراق القضية التي حملت رقم (5347 /2023 - جنايات مركز إمبابة المقيدة برقم 1526 /2023 كلى شمال الجيزة) أنه في يوم 20/4/2023، أحدثت المتهمة “زينب،ع” عملًا بالمجنى عليها: “ستيتة عبد الصادق عبد السلام دراز” ضربا بأن سددت لها ضربتين استقرت في وجهها واتبعتهما بدفعها على درج السلم بمنزلها فطرحتها أرضا محدثه ما بها من إصابات.

وكشفت التحقيقات في القضية.. أن الإصابات عبارة عن كسر بأسفل عظمتي الساعد الأيسر “ الزند” وكسر أخر بأعلى عظمة الفخذ الأيسر، مما استلزم معه التداخل الطبي لتثبيت الكسور داخليا بواسطة أسلاك معدنية ومسامير معدنية على التوالي.

وأضاف تقرير الطب الشرعي: وقد ترتب على حدوث إصابتها وجود إعاقة في نهاية جميع حركات مفصل الرسغ الأيسر، وإعاقة في منتصف جميع حركات مفصل الفخد الأيسر والضغاط يعنق عظمة الفخذ الأيسر، مما يعتبر عاهة مستديمة تقدر بنحو ثلاثين بالمائة، والموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي على النحو المبين بالتحقيقات.