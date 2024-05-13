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الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

إصابة شخصين إثر حادث تصادم 3 سيارات بدائرى المعادى

ارشيفية
ارشيفية
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أصيب شخصان بسبب حادث تصادم 3 سيارات أعلى الطريق الدائرى فى منطقة المعادى .
تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا بوقوع حادث مرورى فى الطريق الدائرى، انتقلت سيارات الاسعاف لموقع الحادث وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من سائق وإصطدامه بسيارتين ونتج عنه إصابة شخصان ونقلوا جميعهم الى المستشفى وتم رفع اثار الحادث وتحرر المخصر اللازم بالواقعة .

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