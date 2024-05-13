قرار من القضاء الإداري بشأن إخلاء سبيل سما المصري

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل ثاني جلسات طلب دفاع الفنانة سامية أحمد وشهرتها سما المصري بإخلاء سبيلها، إلى جلسة 19 مايو لورود تقرير المفوضين.

طلب بإخلاء سبيل سما المصري

وتقدم دفاع سما المصري بطلب لمحكمة القضاء الإداري بإخلاء سبيل سما المصري، بعدما نفّذت الطاعنة 3 أحكام قضائية، كان أبرزها إدانتها بالتعدي على قيم أسرية ومجتمعية، وسب وقذف.

الحبس لمدة سنتين

وأوضح محاميها، أن موكلته سما المصري نفذت 3 أحكام قضائية منها حكم بالحبس سنتين في القضية رقم 214 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة والمقيدة برقم 410 لسنة 2020 جنح اقتصادي القاهرة والصادر بجلسة 7 سبتمبر 2020 من محكمة جنح مستأنف اقتصادي القاهرة، وعوقبت حضوريًا بالحبس لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين.

الحبس لمدة 6 أشهر

وذكر دفاع سما المصري، أن موكلته نفذت حكمًا آخر بالحبس لمدة 6 أشهر في القضية رقم 295 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة والمقيدة برقم 535 لسنة 2020 جنح اقتصادي القاهرة والصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2020 من محكمة جنح مستأنف اقتصادي القاهرة، في قضية متهمة فيها بالسب والقذف.