خلال اجتماع مسائي.. «أبو حطب» يناقش مستجدات ملف التصالح ورفع المخلفات بالشهداء

عقد طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، مساء اليوم، اجتماعًا مسائيًا حضره نواب رئيس المدينة وسكرتير المجلس ورؤساء وسكرتيري الوحدات القروية.

وناقش رئيس المدينة خلال الاجتماع مستجدات ملف التصالح ومعدلات إصدار نماذج [٨] للملفات المستوفاة موجهًا إلى العمل على مدار اليوم والتواصل المستمر بين اللجان الفنية ولجان البت لسرعة فحص الملفات والتواصل المباشر مع المواطنين لاستيفائها لاستخراج نموذج [٨] النهائي.

ووجه «أبو حطب»، إلى تواصل حملات الإزالة للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص مشددًا على الإزالات الفورية في المهد لكافة أشكال التعديات والمخالفات، والرصد الدقيق لنقاط المتغيرات المكانية والتعامل الفوري حيالها.

وشدد رئيس المدينة على ضرورة الانتظام في أعمال رفع كافة التراكمات، ونواتج التطهير والهدم، والحفر، سواءً بالمدينة أو قرى المركز لسرعة تمهيد الطرق أمام المواطنين، وتسهيل الحركة، مؤكدًا على التنسيق والتواصل المستمر مع إدارة الري لتنظيف وتطهير الترع حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، والمظهر العام للترع.

وناقش رئيس المدينة خلال الاجتماع ملف أشجار المبادرة الرئاسية " ١٠٠ مليون شجرة" مشددًا على الرعاية الكاملة للأشجار لضمان تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية والاجتماعية للمبادرة.

وأكد رئيس المدينة على إجراء الحصر الدوري لمعدات الحملات الميكانيكية للوقوف أولًا بأول على الحالة الفنية للمعدات لتطويرها ورفع كفاءتها بما يتلاءم ورؤية القيادة السياسية نحو إعادة هيكلة الحملات الميكانيكية لتصبح مراكزًا قادرة على مواجهة الكوارث الأزمات الطارئة.

وشدد «أبو حطب» على المرور المستمر على الشوارع والطرق المرصوفة والتعامل بحزم مع إلقاء الماء على الأسفلت أو أعمال غسل المركبات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والرادعة ضد المخالفين بهذا الشأن.