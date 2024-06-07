آليات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المنطقة الشرقية من مدينة نابلس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سيلة الظهر جنوب غرب مدينة جنين، وانتشرت جنود الاحتلال في شوارع المدينة.

ومنذ قليل، شنت طائرات الاحتلال الاسرائيلي ومدفعيته غارات عنيفة على منازل المدنيين غرب مدينة رفح الفلسطينية، وشنت غارة على حي السلطان غرب رفح الفلسطينية.

استشهد اليوم، 5 فلسطينيين بينهم رئيس بلدية النصيرات إياد المغاري جراء قصف من طائرات الاحتلال الحربية على مبنى للبلدية وسط قطاع غزة.

وأوضحت أن الاحتلال قام باغتيال 3 رؤساء بلديات بالمحافظة الوسطى منذ بداية الحرب على قطاع غزة وهم: مروان حمد رئيس بلدية مدينة الزهراء، وحاتم الغمري رئيس بلدية مخيم المغازي، وإياد المغاري رئيس بلدية مخيم النصيرات.

كما نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا مدفعيا استهدف شمال غربي النصيرات وسط قطاع غزة.

كما شنت زوارق الاحتلال الإسرائيلي الحربية قصفا على ساحل بحر مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

وأمس الخميس، أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية حوسان غرب بيت لحم، واندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال ومواطنين فلسطينيين، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع

كما اقتحم جيش الاحتلال الاسرائيلي خربة "خلة الفرا"، إحدى تجمعات قرى غرب يطا، جنوب الخليل وداهمت منزل المواطن بسام النواجعة ونكلت به وبأفراد عائلته، وقامت بتفتيش المنزل وتدمير محتوياته، قبل أن تنسحب، ونصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على مدخل بلدة بيت عوا غرب الخليل.