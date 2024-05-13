مؤتمر أممي يناقش في فيينا مخاطر الاتجار بالبشر في العصر الرقمي

ناقش مؤتمر أممي اليوم /الاثنين/ في فيينا مخاطر الإتجار بالبشر في العصر الرقمي.

جاء ذلك في إطار بدء أعمال الدورة الثالثة والثلاثين للجنة الدولية لمنع الجريمة ودعم العدالة الجنائية التي بدأت في فيينا اليوم، وافتتحتها الدكتورة غادة والي مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات وتستمر أعمالها على مدار 4 أيام.

و شارك في أعمال الدورة الثالثة والثلاثين خبراء من الدول الأعضاء وكيانات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني حضوريا وعبر الإنترنت، واستمع الحضور في الاجتماع إلى كلمة بالفيديو من دينيس فرانسيس رئيس الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال بيان لإدارة الاجتماع اليوم إن المناقشات ركزت هذا العام على التعاون الدولي في المسائل الجنائية، وسبل تكثيف مكافحة الإتجار بالبشر في العصر الرقمي إضافة إلى متابعة توصيات مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة