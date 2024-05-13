وكيل تعليم دمياط يتفقد امتحانات آخر العام في عدة مدارس

تابع محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، اليوم الاثنين، سير امتحانات آخر العام الدراسي ٢٠٢٤ بعده مدارس بإدارة دمياط التعليمية وذلك فى إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمتابعة تنفيذ التعليمات والإجراءات والقواعد المنظمة للامتحانات.

وتفقد "وكيل الوزارة" مدارس عوض الصياد الابتدائية وعوض الصياد الإعدادية وسعاد محرم الثانوية والتحرير الابتدائية والشهيد مجدي ابو عماشة الإعدادية بنات.

واطمأن "وكيل الوزارة" من الطلاب على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، وعدم وجود أية مشكلات واجهتهم أثناء تأدية الامتحان.

واطمأن أيضا على أداء الطلاب للامتحانات، فى إطار من الانضباط، وانتظام اللجان، موجهًا بتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب وتوفير كافة سبل الراحة، والتأكيد على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مع الالتزام الكامل بكافة التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات؛ وذلك حفاظًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

كما اطمأن أيضا على أداء الطلاب للامتحانات، فى إطار من الانضباط، وانتظام اللجان، موجهًا بتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب وتوفير كافة سبل الراحة، والتأكيد على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مع الالتزام الكامل بكافة التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات؛ وذلك حفاظًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

قاد محمد الحمزاوي مدير إدارة دمياط التعليمية غرفة عمليات الإدارة في أيام امتحانات آخر العام حيث أكد أن الغرفة في حالة انعقاد دائم لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2023 ولحل أي مشكلة قد تتواجد.