افتتاح مبنى مجمع النيابات الإدارية بسوهاج

افتتح المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، يرافقه اللواء طارق الفقي - محافظ "سٌوهاج"، صباح اليوم الاثنين مبنى مجمع النيابات الإدارية بمدينة "سٌوهاج"، وتدشين منظومة التحول الرقمي.

جاء ذلك بحضور كل من: المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، والمستشار أحمد عبد اللطيف، والمستشار عبد الله فتوح - أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية

والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد سمير - المتحدث باسم النيابة الإدارية، والمستشار أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشار/ محمود سمير خلف الله – مدير وحدة التحول الرقمي.

حيث كان في استقبال الحضور قيادات وأعضاء النيابة الإدارية بسٌوهاج يتقدمهم المستشار سعد مزيد – مدير المكتب الفني بسُوهاج، والمستشار عبد الراضي صديق – مدير فرع الدعوى التأديبية بسُوهاج، والمستشار محمد عميرة الشريف - رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بسُوهاج، ولفيف من القيادات التنفيذية بمحافظة سوهاج شمل أحمد سامي القاضي - نائب المحافظ، والدكتور محمد عبد الهادي - مدير مكتب المحافظ.

وتفقد الحضور مبنى مجمع النيابات بسوهاج، مع استعراض منظومة التحول الرقمي المدعومة بإجراء التحقيقات بتقنية الإملاء الصوتي.

وفي كلمته وجَّهَ المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، خالص الشُكر لمعالي اللواء طارق الفقي - محافظ "سٌوهاج"؛ على التعاون المثمر والمستمر والبنَّاء بين النيابة الإدارية ومحافظة "سٌوهاج"، مرورًا باستحداث وتطوير ورفع كفاءة عددٍ من المقرات الجديدة ومجمع النيابات الإدارية بمدينة "سٌوهاج"

كما خَصَّ بالشكر قيادات النيابة الإدارية بمحافظة "سٌوهاج"والذين بذلوا الجهد طوال الفترة الماضية حتى يرى هذا المبنى النور خلال عامٍ تستكمل فيه النيابة الإدارية "٧٠" عاماً على نشأتها كهيئة قضائية كانت ومازالت تؤدي رسالتها السامية في مكافحة الفساد وإعلاء سيادة القانون.

وشدَدَ خلال استعراض منظومة التحول الرقمي بالمبنى على أهمية هذا الملف والذي تتخذه النيابة الإدارية استراتيجية مستدامة وأولوية قصوى في مشروعٍ عملاقٍ لميكنة دورة العمل بالنيابة الإدارية في كافة محافظات الجمهورية تباعًا بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضمن خطة الدولة القومية ورؤية مصر ٢٠٣٠ تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية.

ومن جانبه، رحب اللواء/ طارق الفقي - محافظ "سٌوهاج"، بالمستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وقيادات النيابة الإدارية الحضور

وأكد على اهتمام المحافظة البالغ بتوفير كافة سُبُل الدعم للنيابة الإدارية؛ بما يحقق التكامل بين الأجهزة التنفيذية وجهات القضاء والهيئات القضائية، مشيد بافتتاح مبنى مجمع النيابات الإدارية بمدينة "سٌوهاج" كمبنى يليق بالنيابة الإدارية كإحدى الهيئات القضائية الشامخة، فضلًا عن تدشين منظومة التحول الرقمي به؛ يعد بمثابة إضافة حقيقية للمواطنين المصريين من المقيمين بالمحافظة الذين يلجئون للنيابة الإدارية لتحقيق العدالة.

جاء ذلك بعد زيارة قام بها المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة والوفد المرافق للواء/ طارق الفقي - محافظ "سٌوهاج" صباح اليوم، تخللها توقيع بروتوكل تعاون بين النيابة الإدارية ومحافظة "سٌوهاج" يستهدف تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين، ويتولى بمقتضاه مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، تدريب العاملين بالجهاز الإداري بالمحافظة في كافة جوانب الوظيفة العامة ومكافحة الفساد.

وعقب انتهاء مراسم التوقيع، قام الطرفان بتبادل الدروع التذكارية.