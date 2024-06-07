أسعار الدواجن اليوم الجمعة 7 يونيو 2024

الجمعة 07/يونيو/2024 - 09:10 ص

استقرت أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الجمعة 7يونيو 2024، وسط تراجع الطلب على الدواجن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، والذي يزداد الطلب فيه على اللحوم الحمراء، ليتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء عند 90 و91 جنيها للكيلو تسليم أرض المزرعة، وسجل سعر الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة بين 90 إلى 91 جنيها للكيلو .

وسجل سعر الدواجن البيضاء ما بين 101 و107 جنيهات للكيلو للمستهلك، وسعر كيلو الفراخ الساسو فى المزرعة بين 113 إلى 114 جنيها.

وتراوح سعر كتكوت أبيض تسليم أرض المزرعة من 24 إلى 26 جنيها، وسجل سعر كتكوت ساسو تسليم أرض المزرعة من 16 إلى 17 جنيها.

وبلغ سعر فراخ بيضاء أمهات تسليم أرض المزرعة بين 70 إلى 72 جنيها للكيلو، وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي ما بين 123 و129 جنيهات للكيلو.

وبالنسبة لأسعار الكتاكيت، يتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 27 و34 جنيها، والكتكوت “ساسو” بين 18 و19 جنيها، والكتكوت البلدي الحر بين 7 و8 جنيهات.

كما استقرت أسعار البيض في السوق المصرية ليبلغ سعر كرتونة البيض بالمزرعة 143 جنيها للأبيض، وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر 145 جنيها، وبلغ سعر طبق البيض البلدي 135 جنيها للكرتونة.