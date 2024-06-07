أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 7 يونيو 2024

الجمعة 07/يونيو/2024 - 09:08 ص

استقر سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 7 يونيو 2024 أجازة البنوك.

وسجل متوسط سعر صرف الريال السعودي بالبنك المركزي المصري نحو 12.68 جنيه للشراء، 12.72 جنيه للبيع.



كما سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري نحو 12.65 جنيه للشراء، ونحو 12.68 جنيه للبيع.

بينما بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري المصري بداية تعاملات اليوم نحو 12.68 جنيه للشراء، ونحو 12.71 جنيه للبيع.

في بنك الاستثمار العربي سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري نحو 12.66 جنيه للشراء، ونحو 12.72 جنيه للبيع.



ووصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، إلى نحو 12.68 جنيه للشراء، ونحو 12.71 جنيه للبيع.

كما وصل سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري، عند نحو 12.70 جنيه للشراء، ونحو 12.73 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري نحو 12.67 جنيه للشراء، ونحو 12.71 جنيه للبيع.



وعن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق الموازي للعملات، سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء خلال بداية تعاملات اليوم، ما بين 12.58 جنيه للشراء و12.70 جنيه للبيع.