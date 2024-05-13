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الإثنين 13 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

بيني جانتس: إسرائيل مستعدة لتقديم تنازلات بعيدة المدى لاستعادة محتجزيها في قطاع غزة

بيني جانتس
بيني جانتس
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قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني جانتس، اليوم الاثنين، إن إسرائيل مستعدة لتقديم تنازلات بعيدة المدى لاستعادة محتجزيها في قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».
وأكد مصدر مصري رفيع المستوى، صباح اليوم، أن القاهرة أبلغت وسطاء المفاوضات رفضها القاطع للتصعيد الإسرائيلي في رفح، وحملت إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع بقطاع غزة.

عضو مجلس الحرب الإسرائيلي إسرائيل غزة قطاع غزة