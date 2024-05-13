تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات الإثنين

تباينت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وزاد رأس المال السوقي بنحو 1.3 مليار جنيه، بدعم من مشتريات المستثمرين الاجانب، ليسجل في الختام 1.704 تريليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.9%، ليغلق عند مستوى 25,381.25 نقطة،وكذلك مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.69% ليغلق عند 30,858.79 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.95%، ليغلق عند مستوى 10,930.82 نقطة، وكذلك مؤشر EGX SP بنسبة 0.17%، ليغلق عند مستوى 4,966.73 نقطة.

بينما انخفض مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة0.96%، ليغلق عند مستوى 5,474.85 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 0.56%، ليغلق عند مستوى 7,878.51 نقطة.

كما سيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب الاتجاه الببعي، مسجلين صافي بلغ 176.2 مليون جنيه، 47.4 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الاجانب نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 223.6 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 2.2 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 641.7 مليون سهم، من خلال 89 ألف صفقة منفذ.