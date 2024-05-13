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الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

قمة مرتقبة بين رئيس كوريا الجنوبية ورئيس وزراء كمبوديا لبحث التعاون المشترك

الرئيس يون سوك يول
الرئيس يون سوك يول
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 أعلن مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية اليوم /الإثنين/ عقد قمة بين الرئيس يون سوك يول ورئيس وزراء كمبوديا هون مانيه يوم الخميس المقبل لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) أن  القمة ستنعقد في العاصمة سول خلال زيارة مانيه للبلاد، مضيفة أن الرئيس يون سوك يول سيسعى خلال المحادثات للتوصل إلى سبل تعزيز التعاون مع كمبوديا في مجالات الدفاع والتجارة والتنمية والبنىة التحتية. 
ومن المقرر أن يصل رئيس وزراء كمبوديا إلى كوريا الجنوبية الأربعاء المقبل في زيارة رسمية تستمر حتى يوم السبت.

كوريا الجنوبية كمبوديا